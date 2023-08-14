ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين كالتالي:

أسعار الذهب اليوم الإثنين، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2600 جنيه للشراء و2657 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2275 جنيهًا للشراء و2325 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1950 جنيهًا للشراء، ونحو 1992 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1516 جنيهًا للشراء و1550جنيهًا للبيع.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18200 جنيه للشراء و18600 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب «أونصة» سعر 1914 دولارًا للشراء و1915 دولارًا للبيع.

تراجع أسعار الذهب في السوق العالمي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 أسابيع، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات، حيث يترقب المستثمرون نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر هذا الأسبوع والذي يوجه التوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

تحركات ضعيفة لتداولات الذهب الفورية

أما تداولات الذهب الفورية، فشهدت تحركات ضعيفة مع بداية جلسة الأسبوع مسجلة أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولارات للأونصة للتداول عند 1912 دولارًا للأونصة، بعد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، ويعد هذا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.

ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر يوليو الماضي

أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي، عودة ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر يوليو، وذلك بعد التباطؤ الذي أظهرته المؤشرات من قبل، الذي دعم زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول من الوقت.

الذهب يخسر استثماراته في الأسواق المالية

وأظهر التقرير الأخير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، استمرار تخارج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر يوليو الماضي، أي للشهر الرابع على التوالي، وذلك في ظل وجود بدائل استثمار أفضل وعلى رأسها السندات الحكومية.

تراجع حيازة صناديق الاستثمار من الذهب بنحو 34 طنا في يوليو

ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، شهد شهر يوليو الماضي خروج استثمارات قدرها 2.3 مليار دولار، الذي عليه تراجعت حيازة صناديق الاستثمار من الذهب بنحو 34 طنا، ليمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من خروج التدفقات النقدية خارج صناديق الاستثمار.

خروج استثمارات من الصناديق الذهب بمقدار 4.9 مليار دولار في 7 شهور

فيما خرجت استثمارات من صناديق الذهب قدرها 4.9 مليار دولار ما يقدر بـ 84 طن ذهب، وذلك في الفترة من يناير 2023 حتى نهاية شهر يوليو الماضي، إلا أن مرونة أسعار الذهب خلال العام الجاري ساعدت على ارتفاع الأصول المدارة في الصناديق بنسبة 2% لتصل لنحو 215 مليار دولار.