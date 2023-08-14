الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين، آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر  أسعار الذهب اليوم الاثنين داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأثنين كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2651 جنيهًا للشراء و2686 للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2320 جنيهات للشراء و2350 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1988 جنيهًا للشراء، ونحو 2014 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1571جنيهًا للبيع و1551 جنيهًا للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18560 جنيهًا للبيع.

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أسباب زيادة أسعار الذهب 

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أسباب التغيرات المتسارعة في سعر الذهب  على المدى الزمني القصير داخل الأسواق والذى يتمثل في زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهب خلال اليومين الماضيين مع عدم تناسب المعروض مع حجم الطلب المتزايد.

وبالرغم من أن الأسواق العالمية تشهد تراجعًا في سعر الأوقية خلال تعاملات الأمس واليوم فإن خبراء الأسواق الدولية علي يقين من زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وسط فقدان الثقة بأداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية وزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من  الذهب وتراجع الثقة بالسندات السيادية بالأسواق الأمريكية والأوروبية.

 

الأسعار العالمية للذهب 

شهدت  أسعار الذهب العالمية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سبعة أسابيع، لتسجل انخفاضًا للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد السندات الحكومية بعد أن فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.

انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولارًا ويسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولارات للأونصة، وبذلك تكون أسعار الذهب قد انخفضت منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 2.7% ليفقد سعر الأونصة أكثر من 52 دولارًا.

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