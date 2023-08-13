أسعار الذهب اليوم في السعودية، استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد داخل الأسواق المحلية في المملكة العربية داخل الاسواق.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية، ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم، وسجل سعر عيار 24 نحو 230 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 211 ريالًا، وبلغ عيار 21 نحو 201 ريالات.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 173 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1616 ريالًا سعوديًّا.

الاسعار العالمية للذهب

حوم الذهب قرب أدنى مستوياته في شهر، نهاية تعاملات الاسبوع، متجها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين 0.8 بالمئة.

وبعد هبوط أسعار الذهب في التعاملات الفورية لأدنى مستوياتها منذ السابع من يوليو، تراجعت الأسعار بـ 6.60 دولار وبنسبة 0.35 بالمئة إلى 1,919.14 دولار للأونصة، بحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش.

وخسر الذهب 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2.75 دولار وبنسبة 0.13 بالمئة إلى 1,951.45 دولار.

انخفاض الطلب العالمي على الذهب

وكان مجلس الذهب العالمي، قال في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس، أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عامًا في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000، وأن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.