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اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 14-8-2023

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، يشهد سوق الذهب استقرارا فى أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر، واستقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية من جديد، وترصد " فيتو " لحظيا مؤشر الذهب المحلى بالسوق المصرى على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها اليوم 14/8/2023.

اقرأ التالى: سعر جرام الذهب اليوم، مؤشر الذهب عالميا

 

 

مؤشر الذهب، فيتو

 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية 

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

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أسعار الذهب محليا الأن  

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2594.91 جنيه للشراء و2651.50 جنيه للبيع. 

 

الذهب، فيتو 

 

تحركات البنك المركزى ورفع أسعار الفائدة 

يمكن القول إن البنك المركزي المصري قام برفع سعر الفائدة خلال الشهر الماضي، حيث برر البنك أن يكون رفع الفائدة في إطار سعيه للتحكم والهيمنة على مستويات التضخم المرتفعة في البلاد، حيث أن رفع الفائدة هي خطوة استباقية من البنك المركزي المصري قبل تحريك جديد مرتقب لسعر الجنيه المصري، قد يحدث أو لا يحدث، ولكن هذا الترقب أدى إلى تحريك سعر جرام الذهب فى السوق المحلى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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