أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الدواجن الحمراء بنحو جنيهين.

فيما استقرت أسعار البيض، وتباينت أسعار الكتاكيت مقابل استقرار سعر علف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023.

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أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الإثنين

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الإثنين، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر 62 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما انخفضت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 100 إلى 101 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الإثنين، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 70.6 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 64 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الإثنين، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 111.7 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 90 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الإثنين

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 104 جنيه إلى 105 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 106 إلى 107 جنيهات، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 116 إلى 117 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الإثنين

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100.75 إلى 105.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 102.75 جنيه إلى 108 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13200 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11500 جنيه، صويا 46% بسعر 27500 جنيه، صويا 44% بسعر 26500 جنيه، كسب صويا بسعر 27500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 11.5 إلى 17 جنيهًا، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 14 جنيهًا إلى 14.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 8.5 إلى 9.5 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، كتكوت هجين من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 9 إلى 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل كتكوت أربو سعر 15 جنيهًا، كتكوت روص من 14 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 15.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت أر بسعر 18 جنيهًا.