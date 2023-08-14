نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، استعلم الآن من موقع الوزارة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان 90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار 80.73%.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رقم الجلوس من موقع الوزارة من هنـــــــــا.

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وكان مكتب التنسيق قد أهاب بطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الأولى بسرعة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني وذلك فى آخر أيام أعمال المرحلة الأولى للتنسيق قبل انتهائها يوم الخميس الماضي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى بإجمالي 112240 طالبا في كل الشعب وجاءت كالآتي:

-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر ما يعادل 88.29% فأكثر.

-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر بنسبة مئوية 83.41% فأكثر.

-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بما يعادل 70.61% فأكثر.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى الاستعلام والحصول على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 ، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- يبدأ الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من هنــــا.

2- وبعدها تأتي خطوة اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لـ تنسيق الجامعات.

3- وبعدها إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4- وأخيرا تظهر نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها الطالب في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.