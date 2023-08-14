غضب محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي يتصدر الصحف الإنجليزية

ليفربول، سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الإثنين، عن غضب محمد صلاح نجم ليفربول، أثناء استبداله أمام تشيلسي في البريميرليج.

وانتهت قمة تشيلسي وليفربول، 1-1، أمس الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت، وبدا الغضب واضحا على محمد صلاح.

وعنونت صحيفة "ديلي إكسبريس": "نوبة غضب لصلاح ولكن كلوب يؤكد على أن الأمر لا بأس به".

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كما عنونت صحيفة "ديلي تلجراف": "حدة صلاح.. غضب بسبب الاستبدال".

أما صحيفة "ديلي ستار" فعنونت: "حدة مو تجاه كلوب.. صلاح المستبدل يستشيط غضبا على اقتياده للخارج".

كما كتبت الصحيفة: "كين يستهدف العودة"، في إشارة إلى استهداف هاري كين العودة إلى لندن العام المقبل ولكن عبر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في ملعب ويمبلي.

وعنونت صحيفة "ديلي ميل": "حدة صلاح.. غضب نجم ليفربول من الاستبدال ولكن كين يطالبه بأن يجلس ويخرس"، في إشارة إلى تصريحات روي كين، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وكتبت في الجانب: "كين: أنا هنا للفوز بالثلاثية"، في إشارة إلى تصريحات هاري كين نجم بايرن ميونخ.

كما عنونت صحيفة "مترو": "هذا هو الطريق.. تشيلسي وليفربول لا يزالا في قتال من أجل كايسيدو بعد التعادل في الافتتاح".

وتعادل فريق ليفربول مع مضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 18، وتعادل أكسيل ديساسي لفريق تشيلسي في الدقيقة 37.

رقم مميز في الصناعة لـ محمد صلاح

واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18.

وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم صلاح في تسجيل 12 هدفا خلال 7 مباريات، خاضها في الجولة الأولى من البريميرليج، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 4.

وكان محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم مميز آخر وهو تسجيل هدف أو أكثر للعام السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي.

وعلق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

تعليق يورجن كلوب

وأكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".

وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”.