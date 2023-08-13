تعليق يورجن كلوب على غضب محمد صلاح بعد استبداله أمام تشيلسي

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

تعليق يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".

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وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”.

رقم مميز في الصناعة لـ محمد صلاح

واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18.

وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم صلاح في تسجيل 12 هدفا خلال 7 مباريات، خاضها في الجولة الأولى من البريميرليج، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 4.

وكان محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم مميز آخر وهو تسجيل هدف او أكثر للعام السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي.

رقم مميز كان في انتظار محمد صلاح

وأحرز محمد صلاح 8 أهداف في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي عبر تاريخه وهو رقم قياسي يتساوى فيه مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، وفرانك لامبارد هداف تشيلسي التاريخي ولاعب مانشستر سيتي السابق، وآلان شيرار هداف البريميرليج التاريخي ولاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق.

وبحث محمد صلاح عن تسجيل هدفا ضد تشيلسي، اليوم الأحد، ولكنه لم ينجح في ذلك، حيث كان سينفرد برصيد 9 أهداف بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الافتتاحية للبريميرليج، ويعزز رقمه كأكثر اللاعبين تسجيلا في عدد مواسم متتالية في المسابقة بواقع 7 مواسم.

وهذه هي أول مرة يفشل فيها محمد صلاح في تسجيل هدف في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017.