روبي كين موجها رسالة لـ محمد صلاح: اجلس واصمت

علق روي كين، محلل شبكة سكاي سبورت، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، على غضب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز بعد استبداله في مباراة فريقه أمام تشيلسي.

وتعادل فريق تشيلسي مع ضيفه ليفربول بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وظهر الغضب على محمد صلاح وقت خروجه في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت.

روي كين ينتقد محمد صلاح

وقال روي كين في تصريحات تلفزيونية: "لا بأس أن تشعر بالضيق، لكن لا تدع الأمر يستمر لفترة طويلة.

وتابع: "عند استبدالك اجلس على الدكة واصمت، هناك لاعبون تم استبدالهم في منتصف المباريات أفضل من صلاح وهذا جزء من اللعبة".

ومن ناحيته علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي 1/1.

تعليق يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب عبر تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية وهو رائع لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية ودماء جديدة".

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وقال كلوب: “صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني وتكتيكي في الملعب.. فصلاح يهتم بالأرقام الفنية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية”.

رقم مميز في الصناعة لـ محمد صلاح

واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18.

وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم صلاح في تسجيل 12 هدفا خلال 7 مباريات، خاضها في الجولة الأولى من البريميرليج، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 4.