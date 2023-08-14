الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

جمعية مستثمري بدر تحسم انتخابات مجلس إدارتها بالتزكية وبهاء العادلي رئيسا

جمعية مستثمري بدر،
جمعية مستثمري بدر، فيتو

حسمت جمعية مستثمري مدينة بدر انتخابات مجلس إدارتها بالتزكية، وذلك بعد دعوة أعضاء جمعيتها العمومية للانعقاد أمس الأحد.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا عقب الجمعية العمومية مباشرة لتشكيل هيئة المكتب، وتم اختيار المهندس بهاء العادلي رئيسًا لمجلس الإدارة، عبدالرحمن الزعيم نائبا للرئيس، ورأفت قطب أمين عام للجمعية، ووليد أحمد أمين للصندوق، وضمت عضوية مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر كلا من عمرو فتوح، أيمن محمد، وعبد الحفيظ عبد الخالق.

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تشكيل مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر

وصرح المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر في بيان صحفي أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية بالجمعية تضم في عضويتها كل من علي زين العابدين، محمد عبدالحميد عبدالمنعم، ومحمد سمير شحاتة.

وأعرب العادلي عن فخره وامتنانه لثقة الأعضاء، مؤكدا التزام المجلس الجديد بخدمة مصالح المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مدينة بدر.

وأكد سعي الجمعية إلى تعزيز الأعمال الإنتاجية والتجارية والخدمية في مدينة بدر، وتوفير بيئة ملائمة للشركات والمستثمرين، وذلك عبر التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

استراتيجية عمل جمعية مستثمري بدر

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد وضع استراتيجية عمل للجمعية خلال الدورة الجديدة، لافتا إلى أنها ترتكز على نحو 7 محاور أساسية وتستهدف تنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية بالمدينة.

أضاف العادلي أن المحور الأول يتضمن  الاستمرار في تحديث قاعدة بيانات ديناميكية لكافة مستثمري المدينة وإتاحتها للأعضاء بشكل دائم وعمل موقع للجمعية، فيما شمل المحور الثاني الاستمرار في السعي لتطوير مرافق المناطق الصناعية وحل المشاكل اليومية التي تواجه الاعضاء.

وأشار العادلي إلى أن المحور الثالث يشمل التعبير عن آراء المستثمرين وتمثيلهم أمام الجهات المختلفة بغرض إزالة العقبات التي تواجههم.

ويتلخص المحور الرابع في الاستمرار في فتح سبل الاتصال الداخلي بين كافة مستثمري المدينة لدعم التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الخدمات البينية، بحسب "العادلي".

وأوضح أن المحور الخامس يتضمن العمل على توفير العمالة المطلوبة والمؤهلة لأنشطة المستثمرين، فيما تمثل المحور السادس في المشاركة المجتمعية وإطلاق مشروع الأسر المنتجه لرفع مستوى الحالة الاقتصادية لسكان المدينة.

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وأكد العادلي أن المحور السابع يتضمن المساهمة في تصدير وتسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا عن طريق المشاركة أو تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمنصات الإلكترونية وإطلاق بعثات ووفود من رجال الأعمال إلى الأسواق الخارجية ولا سيما أفريقيا.

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