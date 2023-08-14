الإثنين 14 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لإشعال سائق النار في منزل شقيقته بعين شمس.. الخلاف على الميراث السبب.. والمتهم: "طرودني فولعت فيهم"

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تواصل  نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع سائق متهم بإشعال النار في منزل شقيقته في منطقة عين شمس وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين واصطحب فريق من النيابة المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية. 

وقال المتهم إنه وشقيقته كانا شركاء في ميراث شقة واتفقت معه شقيقته على شراء نصيبه في الشقة حتى تستقر فيها صحبة زوجها وأولادها.

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وأضاف المتهم أن شقيقته أعطته جزءً من ثمن الشقة وطلبت منه الانتظار وقتا حتى تجمع له باقي الثمن وكان موعدها من أسبوع أو أكثر إلا أنها لم تسدد وذهبت إلى المصيف.

وأشار المتهم إلى أنه انتظر شقيقته حتى عادت من رحلتها وذهب إليها فطرده ابنها الأمر الذي جعله يشعر بالإهانة فأحضر بنزين وسكبه على الشقة وأهلها نائمون.

 

وكشفت التحقيقات أن سبب الحادث خلاف على شقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم توجه إلى الشقة محل الواقعة، وألقى زجاجات بنزين حارقة "مولوتوف" ولاذ بالفرار.

وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص بينما أسرعت سيدة إلى القفز من البلكونة وأصيبت بكسور وتسببت النيران فى إصابة 9 أشخاص باختناقات وتم علاجهم.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

 

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

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