الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

استدعاء أهل طالبة تخلصت من حياتها في المطرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت  نيابة المطرية باستدعاء أهل طالبة أقدمت على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الخامس لحصولها على 51 % في نتيجة امتحانات الثانوية العامة وعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي ترغب فيها لسماع أقوالهم.  

وتبين أن الفتاة ألقت بنفسها من الطابق الخامس فأصيبت بكسور متفرقة في الاضلع والقفص الصدري وكسر بالجمجمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد شوارع منطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم. 

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وكشفت التحريات أن الفتاة عمرها 16 سنة، طالبة ثانوية وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع 51 % فانتابتها حالة نفسية سيئة منذ حينها لعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي كانت تريدها، فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

 

وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما قام رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات. 

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».


الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

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