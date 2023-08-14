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رياضة

تقارير تكشف موعد تقديم الهلال السعودي لصفقة نيمار

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

نيمار، أكدت تقارير صحفية أن نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان،  بات على أعتاب التوقيع الرسمي للهلال السعودي، خلال الصيف الحالي.
 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيخضع نيمار للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال السعودي سيقدم صفقة نيمار، الأربعاء المقبل، في حدث ضخم في الرياض.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه ب"تويتر": "ينهي الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، اليوم الإثنين، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائي على عقد لمدة عامين". 

وأضاف خبير الميركاتو: "يعمل أيضا محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل".

وذكرت تقارير أن عقد نيمار سيكون حتى 2025، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.

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وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن نيمار أجري كل المحاولات للعودة إلى برشلونة حتى الثانية الأخيرة، لكنها فشلت، وسينتقل اللاعب إلى الهلال السعودي عبر صفقة بيع نهائي.

 

صفقة انتقال نيمار للهلال السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة حسمت مقابل 100 مليون يورو لسان جيرمان شاملة المتغيرات، بينما سيحصل نيمار على 320 مليون يورو لمدة موسمين.

وأوضحت أن الصفقة حسمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكن نيمار ظل يضغط حتى النهاية ليكون قادرا على ارتداء قميص البارسا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وذكرت أن الهلال رفض تماما فكرة إعارة نيمار إلى برشلونة، رغم أن اللاعب والبارسا كانا على اتصال طوال ساعات الأمس، وتحدث الطرفان مع النادي السعودي لكنهما فشلا في إقناعه.

وفي مقابل التنازل عن فكرة اللعب لبرشلونة، طلب نيمار من الهلال زيادة كبيرة في الراتب بالإضافة إلى خفض سنوات عقده.

ووافق الهلال على هذا الأمر، حيث كانت الأنباء الأولى تشير إلى حصوله على راتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو، لكن اتفق الطرفان في النهاية على 160 مليونا.

وكان الاتفاق الأول بين نيمار والهلال على عقد لمدة 4 مواسم ثابتة، أو 3 مواسم ثابتة مع موسم اختياري، لكن بسبب رفض إعارته إلى برشلونة، خفض اللاعب العقد إلى موسمين فقط حتى 2025.

وكشفت أن برشلونة كان يعمل بتكتم شديد على صفقة نيمار في الأشهر الأخيرة، حيث توصل الطرفان بالفعل إلى الاتفاق على الراتب 12 مليون يورو، لكن فشل الجزء الثاني من الخطة بانتقال اللاعب إلى البارسا معارا.

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