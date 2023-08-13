الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

عرض ضخم من الهلال السعودي لـ نيمار

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا مغريا للظفر بخدمات نجم فريق باريس سان جيرمان، نيمار، في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وينتهي العقد الحالي للاعب البرازيلي مع بطل الدوري الفرنسي، في صيف 2025.

وقد ظهرت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد بأن نيمار طلب من إدارة باريس سان جيرمان السماح برحيله هذا الصيف، وسط ارتباطه بإمكانية العودة إلى برشلونة.

ورغم نفي والد نيمار لتلك التقارير، إلا أن التكهنات حول مستقبله مستمرة، خاصة بعد غيابه عن مباراة الأمس ضد لوريان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

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عرض الهلال السعودي

من جانبه، أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض مغرٍ من أجل الظفر بخدمات نيمار، وذلك في الساعات الأخيرة.

وأشار إلى أن المصادر تصف ذلك العرض بـ"الضخم"، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق كامل، مع العلم أن نيمار يغريه احتمالية الانتقال إلى الدوري السعودي.

رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

وأوضح أن العمل جار حاليًا من أجل رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان وقطع الصلة بين الطرفين قريبًا.

وحسب شبكة "rmcsport" الفرنسية، فإن كل شيء تحرك بسرعة في الساعات الأخيرة، حيث هناك اتفاق بالفعل بين باريس سان جيرمان والهلال حول صفقة نيمار، خاصة أن البرازيلي لا يمانع فكرة الانتقال إلى دوري روشن.

وأكدت أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على القيمة المالية للصفقة، ولكنها ستكون ضخمة.

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