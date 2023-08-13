الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

الهلال يغري نيمار بثاني أعلى راتب بالدوري السعودي

نيمار،فيتو
نيمار،فيتو

نيمار، كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي في الموسم الحالي. 

وزعمت تقارير بأن الهلال وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع الهلال بشأن الصفقة، أمس السبت.

ووفقا لشبكة "UOL" البرازيلية، فإن النادي السعودي سبق أن عرض راتبا سنويا على نيمار يبلغ 80 مليون يورو، لكن رفضه نجم باريس، لأنه كان ينتظر تحرك برشلونة للحصول على خدماته.

وأشارت إلى أن الهلال حسن عرضه مؤخرا إلى 100 مليون يورو، قبل التفاوض مع باريس، ليصبح بذلك اللاعب البرازيلي صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري السعودي بعد كريستيانو رونالدو نجم النصر.

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وأتمت الصحيفة: "المدير الفني لباريس لويس إنريكي والمستشار الرياضي لويس كامبوس التقيا بنيمار، الأربعاء الماضي، لتوضيح أنه ليس ضمن خطط النادي ويحتاج لإيجاد فريق جديد هذا الصيف".

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا مغريا للظفر بخدمات نجم فريق باريس سان جيرمان، نيمار، في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وينتهي العقد الحالي للاعب البرازيلي مع بطل الدوري الفرنسي، في صيف 2025.

وقد ظهرت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد بأن نيمار طلب من إدارة باريس سان جيرمان السماح برحيله هذا الصيف، وسط ارتباطه بإمكانية العودة إلى برشلونة.

ورغم نفي والد نيمار لتلك التقارير، إلا أن التكهنات حول مستقبله مستمرة، خاصة بعد غيابه عن مباراة الأمس ضد لوريان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

عرض الهلال السعودي


من جانبه، أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض مغرٍ من أجل الظفر بخدمات نيمار، وذلك في الساعات الأخيرة.

وأشار إلى أن المصادر تصف ذلك العرض بـ"الضخم"، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق كامل، مع العلم أن نيمار يغريه احتمالية الانتقال إلى الدوري السعودي.

رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان


وأوضح أن العمل جار حاليًا من أجل رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان وقطع الصلة بين الطرفين قريبًا.

وحسب شبكة "rmcsport" الفرنسية، فإن كل شيء تحرك بسرعة في الساعات الأخيرة، حيث هناك اتفاق بالفعل بين باريس سان جيرمان والهلال حول صفقة نيمار، خاصة أن البرازيلي لا يمانع فكرة الانتقال إلى دوري روشن.

وأكدت أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على القيمة المالية للصفقة، ولكنها ستكون ضخمة.

عرض ضخم من الهلال السعودي لـ نيمار

الدوري الفرنسي، نيمار وفيراتي ومبابي خارج قائمة سان جيرمان أمام لوريان

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