320 مليون يورو لمدة موسمين، راتب نيمار مع الهلال السعودي

نيمار، كشفت تقارير صحفية أن محاولات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان للعودة لناديه السابق برشلونة، فشلت بسبب الهلال السعودي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أجرى نيمار كل المحاولات للعودة إلى برشلونة حتى الثانية الأخيرة، لكنها فشلت، وسينتقل اللاعب إلى الهلال السعودي عبر صفقة بيع نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة حسمت مقابل 100 مليون يورو لسان جيرمان شاملة المتغيرات، بينما سيحصل نيمار على 320 مليون يورو لمدة موسمين.

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وأوضحت أن الصفقة حسمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكن نيمار ظل يضغط حتى النهاية ليكون قادرا على ارتداء قميص البارسا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وذكرت أن الهلال رفض تماما فكرة إعارة نيمار إلى برشلونة، رغم أن اللاعب والبارسا كانا على اتصال طوال ساعات الأمس، وتحدث الطرفان مع النادي السعودي لكنهما فشلا في إقناعه.

وفي مقابل التنازل عن فكرة اللعب لبرشلونة، طلب نيمار من الهلال زيادة كبيرة في الراتب بالإضافة إلى خفض سنوات عقده.

ووافق الهلال على هذا الأمر، حيث كانت الأنباء الأولى تشير إلى حصوله على راتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو، لكن اتفق الطرفان في النهاية على 160 مليونا.

وكان الاتفاق الأول بين نيمار والهلال على عقد لمدة 4 مواسم ثابتة، أو 3 مواسم ثابتة مع موسم اختياري، لكن بسبب رفض إعارته إلى برشلونة، خفض اللاعب العقد إلى موسمين فقط حتى 2025.

وكشفت أن برشلونة كان يعمل بتكتم شديد على صفقة نيمار في الأشهر الأخيرة، حيث توصل الطرفان بالفعل إلى الاتفاق على الراتب 12 مليون يورو، لكن فشل الجزء الثاني من الخطة بانتقال اللاعب إلى البارسا معارا.

ويلتقي اليوم الاثنين، أبها مع الهلال السعودي في الجولة الأولى لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

موعد مباراة أبها ضد الهلال في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة أبها ضد الهلال في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية بالجولة الأولى لبطولة الدوري السعودي.

القناة الناقلة لمباراة أبها ضد الهلال في الدوري السعودي

وتنقل مباراة أبها ضد الهلال بالجولة الأولى لبطولة الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لدوري روشن في الوطن العربي..

وتستكمل اليوم الاثنين، مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات قوية.



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أبها ضد الهلال – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1 HD

الرائد ضد الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2 HD

الاتفاق ضد النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1 HD

الشباب ضد الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2 HD