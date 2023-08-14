فوائد البابونج، لعلاج الأرق وعسر الطمث

فوائد البابونج، تلك العشبة المميزة، التي يمكن استخدامها كمشروب دافي، مثل الشاي، أو إضافته إلى مختلف الأطعمة، كنوع من التوابل والمنكهات، وفوائد البابونج متعددة ومذهلة، لما يحتوي عليه البابونج من مضادات أكسدة قوية.

فوائد البابونج للصحة

فوائد البابونج للصحة، فيتو

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد البابونج ترجع إلى ما يحتوي عليه من مواد مفيدة للجسم، من مضادات اكسدة فعالة وقوية، وهو ما توضحه في السطور التالية:

أعراض الدورة الشهرية

دائما ينصح خبراء التغذية والأطباء، بضرورة تناول المشروبات العشبية الدافئة، عند مواجهة آلام الدورة الشهرية، وعسر الطمث.

وخصائص البابونج المضادة للالتهابات، ومضادة للتشنج، ومضادة للقلق قد تساعد في تخفيف تلك الآلام.

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خفض سكر الدم

وجدت بعض الدراسات أن شاي البابونج يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وتشير الأبحاث إلى أن البابونج قد يحسن نسبة السكر في الدم والدهون ومستويات الإجهاد التأكسدي لدى الأشخاص المصابين بداء السكري ويقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

قد تمنع خصائصه المضادة للالتهابات تلف خلايا البنكرياس، والذي يحدث عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن.

تعتبر صحة البنكرياس مهمة للغاية، حيث ينتج الأنسولين، الهرمون المسؤول عن إزالة السكر من الدم.

الحماية من هشاشة العظام

يمكن للبابونج ان يحمي من الاصابة بمرض هشاشة العظام، من خلال تأثير المغذيات النباتية التي يحتوي عليها، وهي مادة الفلافونويد الموجودة بكثرة في البابونج.

يساعد على النوم الهادئ

يحتوي البابونج على بعض الخصائص التي تجعله يساعد على النوم العميق الهادئ، فيحتوي على الأبيجينين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ترتبط بمستقبلات معينة في دماغك والتي تعزز النوم، وتقلل من الأرق أو عدم القدرة على النوم المزمن.

كما انه يقلل من أعراض الاكتئاب، والتي غالبًا ما ترتبط بمشاكل النوم.

فإذا كنت تعاني من الارق فيمكنك تناول كوبين من البابونج في اليوم.