الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصرع ما لا يقل عن 55 شخصا جراء الفيضانات في بنجلاديش

فيضانات بنجلاديش،
فيضانات بنجلاديش، فيتو

لقي 55 شخصا مصرعهم على الأقل جراء أمطار غزيرة وانزلاقات للتربة تضرب مناطق في بنجلاديش منذ أسبوعين طالت آثارها أكثر من مليون شخص، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وتسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية اعتبارا من الأول من أغسطس بمقتل 21 شخصا في كوكس بازار، و19 شخصا في شيتاجونج، و10 أشخاص في بانداربان وخمسة في رانجاماتي، وفق ما أعلن مسؤولون محليون في هذه المناطق الأربع الأكثر تضررا.

 

الفيضانات والأمطار الغزيرة يضربان بنجلاديش

وأشار مسؤول هيئة الأرصاد الجوية البنجلاديشية عزيز الرحمن إلى أن هذه الأمطار هي "من الأكثر غزارة في الأعوام الأخيرة"، موضحا أن كمية المتساقطات في السابع من أغسطس فقط بلغت 312 مليمترا.

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وأفاد مسؤولون أن هطول الأمطار الغزيرة استمر حتى 11 أغسطس، ما تسبب بفيضانات واسعة. وفاضت مياه الأنهر وغمرت مئات القرى.

وتشهد مناطق جنوب آسيا تساقط نحو 80 بالمئة من كمية المتساقطات السنوية خلال موسم الأمطار الموسمية، مع ما يرافق ذلك من وفيات بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية

 

إجلاء 2000 شخص بعد فيضانات بمناطق في روسيا

في سياق متصل، أجلت روسيا أكثر من ألفي شخص من مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ، اليوم الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.

وأفادت وزارة حالات الطوارئ على تليجرام، بأن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه"، موضحة أن "المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية"، مؤكدة ان "عناصر الإنقاذ أقاموا 13 مركز إيواء مؤقت في المنطقة".

من جانبها، أوضحت وكالة "تاس" الروسية الرسمية، أن "الفيضانات التي شهدتها مدينة أوسورييسك كانت الأسوأ منذ عقد.

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