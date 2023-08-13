الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إجلاء 2000 شخص بعد فيضانات بمناطق شرقي روسيا

فيضانات روسيا،فيتو
فيضانات روسيا،فيتو

أجلت روسيا أكثر من ألفي شخص من مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ، اليوم الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.

وأفادت وزارة حالات الطوارئ على تليغرام، بأن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه"، موضحة أن "المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية"، مؤكدة ان "عناصر الإنقاذ أقاموا 13 مركز إيواء مؤقت في المنطقة".

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من جانبها، أوضحت وكالة "تاس" الروسية الرسمية، أن "الفيضانات التي شهدتها مدينة أوسورييسك كانت الأسوأ منذ عقد.

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