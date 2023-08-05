الأشد منذ 140 عاما، مصرع 10 أشخاص جراء فيضانات بمنطقة مجاورة لبكين (صور)

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في فيضانات في مقاطعة اخبي بشمال ‏‏الصين ‏‏ جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، وذلك حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلًا عن السلطات الصينية.

وأعلن هذه الحصيلة المؤقتة مسؤولو باودينج، إحدى أكثر المدن تضررًا وتقع على بعد حوالي 150 كلم من بكين.

وتأثرت مناطق بأكملها في شمال الصين بالأمطار الغزيرة التي كانت بحجم تاريخي وشهدتها بكين والمناطق المحيطة بها، وذلك بعد العاصفة دوكسوري، التي ضربت البر الرئيسي للبلاد أمس الجمعة وتسببت في سقوط أشد الأمطار منذ بدء التسجيل قبل 140 عامًا.‏

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وتسببت الأمطار الغزيرة في إجلاء أكثر من 600 ألف شخص في باودينج الواقعة في مناطق تعتبر معرضة للخطر، بينما قالت بلدية المدينة في بيان إن أكثر من مليون شخص من بين مليون ونصف في المدينة تضرروا من سوء الأحوال الجوية.

في بكين ومنطقتها الكبرى، تتواصل عمليات التنظيف بعد هطول أمطار هي الأشد غزارة منذ سنوات ما أدى إلى تدمير بنى تحتية فيما غمرت المياه أحياء بأكملها.

وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس الجمعة أن الكوارث الطبيعية خلفت 147 قتيلًا أو مفقودًا في البلاد في يوليو.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية في بكين أن الأمطار التي ضربت العاصمة الصينية كانت الأشد منذ بدء عملية التسجيل قبل 140 عامًا، ومن جهتهم أكد العلماء أن هذه الظواهر الطبيعية تفاقمت بسبب التغير المناخي.