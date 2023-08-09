مصرع 7 جراء الفيضانات في ولاية سيتشوان الصينية

لقى سبعة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في منطقة جبلية في سيتشوان جراء فيضانات ضربت جنوب غرب الصين على ما ذكر التلفزيون العام بعد أمطار غزيرة حصدت ضحايا في مناطق أخرى من البلاد.

وأظهرت مشاهد أوردتها محطة سي سي تي في العامة، أشخاصا تجرفهم السيول وهم يكافحون لتجنب الغرق.

وكانت صحيفة بكين ديلي قد ذكرت اليوم بأن 33 شخصا لقوا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين حتى الثامن من أغسطس، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين.

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وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص وتسببت في انهيار 59 ألف منزل وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.

إعلان حالة الطوارئ في الصين بسبب الطقس

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة الصينية في بيان صادر عنها، عن حالة التأهب القصوى بعد أمطار غزيرة على بكين ومحيطها، وذلك جراء إعصار دوكسوري.

إعصار دوكسوري في طريقه نحو العاصمة الصينية

وفي وقت سابق من السبت الماضي بدأ إعصار دوكسوري في التقدم نحو الصين، وذلك مع هطول أمطار وعواصف قوية تضرب البلاد وذلك، بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية في بيان صادر عنها السبت، إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المخاطر تتراوح من متوسطة إلى عالية.

وأضاف بيان إدارة الأرصاد الجوية الصينية أن شدة الإعصار دوكسوري بدأت تضعف لكن التأثير لم ينته بعد، وطالبت المواطنين باليقظة وتجنب المناطق الشديدة الخطورة والتي يمكن أن يصل هطول الأمطار فيها إلى 600 مليمتر.

وفي ذات السياق أكدت السلطات الصينية في العاصمة بكين، أنها علقت الأحداث الرياضية الداخلية والخارجية ورفعت مستوى استجابتها للسيطرة على الفيضانات.

وتجدر الإشارة إلى أن إعصار دوكسوري هو أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام وثاني أقوى إعصار يضرب مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد منذ الإعصار ميرانتي في عام 2016.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الإعصار تسبب في إغلاق المدارس والمؤسسات بالإضافة إلى إجلاء العاملين من حقول النفط والغاز البحرية.