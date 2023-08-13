الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رفع إشغالات وتعديات المحال بالكونيسة والطالبية (صور)

رفع حملة اشغالات
رفع حملة اشغالات بالجيزة، فيتو

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى المواطنين الخاصة بوجود تعديات للمحال وتجمعات للقمامة بالمنطقة المجاورة بمطلع ومنزل الطريق الدائرى بمنطقة الكونيسة ومدرسة البنات بحي الطالبية.


رفع اشغالات وتعديات المحال والمخلفات


ودفعت محافظة الجيزة بحملة من خلال حي الطالبية للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات والمخلفات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة برفع كفاءة الطريق المؤدي إلى مطلع ومنزل الطريق الدائري وتمهيده للتسهيل علي قائدي المركبات. 


وكلف المحافظ حى الطالبية بالتنسيق مع مديرية الطرق والكبارى للمتابعة الدورية لمنع تكرار أسباب الشكوى.
 

Advertisements

رفع 400 حالة إشغال متنوعة 
 
 

 

كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي بحي الهرم  عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمد’ وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبة وعثمان محرم والكونيسة وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.

 

حملات إشغالات
 
 

 

شن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.
 

 كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.

إزالة 150 حالة إشغال 
 
 

 

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، حملة إشغالات مكبرة، برئاسة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة واستمرار الجهود اليومية لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

 وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة إشغال متنوعة، وضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

ورفع  مسئولو حي الطالبية بمحافظة الجيزة تراكمات أعلى رصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين على سور مدرسة الشهيد محمد جمال، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل ورفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من عبدالله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.

كارثة هجرة جديدة، غرق قارب يحمل مهاجرين أفارقة أمام السواحل اليونانية (فيديو)

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الباعه الجائلين الطالبية الطرق والكباري الطريق الدائري هرم جنوب الجيزة حي جنوب الجيزة حي الطالبية

مواد متعلقة

مواهب أوبرا الإسكندرية ودمنهور تجذب الجمهور بالمهرجان الصيفي (صور)

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة تحويشة في بنك

أخبار الرياضة اليوم.. غضب لاعبي الزمالك من الإدارة.. رابطة الأندية تختار معلول أفضل ظهير أيسر.. وليفربول يتعادل مع تشيلسي

محمد الحنفي يشيد بالتحكيم الإنجليزي ويعلق على أداء حكم مباراة ليفربول وتشيلسي

الأكثر قراءة

السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر في هذا الموعد

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها

اسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ألقى الشريط اللاصق بعصبية، محمد صلاح يغادر الملعب بغضب غير معهود (فيديو)

روبي كين موجها رسالة لـ محمد صلاح: اجلس واصمت

أزمة في تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 13 /8/ 2023

تعليق يورجن كلوب على غضب محمد صلاح بعد استبداله أمام تشيلسي

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

تدشين رابطة للصلع في الأردن، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 13-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على القبر وتقبيله؟ الإفتاء تجيب

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

الإفتاء توضح سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة

المزيد
الجريدة الرسمية