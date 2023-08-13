أخصائي: أمراض المناعة في الجلد غير معدية

الأمراض الجلدية عديدة ولكن هناك أمراض جلدية تغير من مظهر الجلد ولونه ما يضع المريض فى حرج بسبب نفور من حوله منه.

وللأسف عدم وعى الأشخاص يجعلهم يخافون من أصحاب بعض الأمراض الجلدية خوفا من العدوى دون النظر لنفسية المريض.

أسباب وأعراض الصدفية

وتقول الدكتورة سلمي عليا أخصائي الأمراض الجلدية، إن الصدفية هى أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب الالتهاب وهى غير معدية، والتي تظهر على شكل لويحات أو قشور على الجلد، وتنتشر القشور عادة في المرفقين والركبتين وفروة الرأس لكن يمكن أن تظهر اللويحة في أي مكان.

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الصدفية، فيتو

أعراض الاكزيما وطرق العلاج

وأضافت سلمى، يوجد أيضا الاكزيما، وهى من الأمراض الجلدية الغير معدية والتي تصيب الجلد بالجفاف والتورم وتغير اللون، ومن الأعراض الشائعة للإكزيما التهاب الجلد، وهي حالة جلدية التهابية يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وهناك سبعة أنواع يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي عمر، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، وإذا كانت البشرت فاتحة اللون، فقد تبدو الإكزيما حمراء.

وتابعت، وإذا كانت البشرة داكنة، فقد تبدو الاكزيما رمادية أو بنية داكنة أو أرجوانية، وهناك العديد من الطرق لإدارتها، بما في ذلك الأدوية الموضعية والعلاج بالضوء والأدوية عن طريق الفم أو الحقن الروتين اليومي للاستحمام والترطيب مهم أيضًا.

أسباب وأعراض البهاق

واوضحت الدكتورة سلمى عليا، أن آخر هذه الأمراض، هو البهاق وهو مرض مناعة تظهر أعراضه على الجلد، وهو غير معدى، وأعراضه عبارة عن بقعة ناعمة بيضاء حيث يفقد الجلد لونهه، أو منطقة يكون فيها جلد وشعر أبيض، ويحدث البهاق عندما يقتل جهاز المناعة في الجسم خلايا الجلد التي تنتج الصبغة، وقد يغطي البهاق مساحة صغيرة ويبقى على هذا النحو، أو يكبر وينتشر، ويمكن علاجه بالأدوية الفموية أو الموضعية أو العلاج بالضوء أو ترقيع الجلد، اعتمادًا على نوع الإصابة.

الحفاظ على نفسية المريض جزء من العلاج

وبشكل عام معظم أمراض المناعة الذاتية لا يوجد لها علاج نهائي ولكن العلاج يحجم الأعراض ويقلل من حدتها، ويجب على المحيطين بالمريض التعامل معه بشكل عادى وعدم الخوف لأن هذه الأمراض غير معظية، وبالتالى يجب التعامل بشكل عادى مع المريض حفاظا على نفسيته لأن الناشئة لها دور كبير فى الحفاظ على استقرار الحالة المرضية لديه.