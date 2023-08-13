فنانون ارتبطوا بعدما جمعتهم أعمال فنية، آخرهم سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس، أعلن الثنائي سارة أبي كنعان ووسام فارس عن خطبتهما وهو الخبر الذي أكد العديد الشائعات التي ارتبطت باسمهما من قبل.

حيث أثيرت شائعات عن وجود علاقة رومانسية تجمع بين سارة أبي كنعان ووسام فارس، وتأكدت هذه الشائعات بعد نشر فيديو يؤكد ارتباطهما، يتضمن هذا الفيديو لقطات لأوقات قضاها الثنائي معًا.

وكانت سارة أبي كنعان قد شاركت متابعيها عبر حسابها الخاص على إنستجرام مقطعًا جمعت فيه الأوقات الجميلة التي عاشتها مع وسام وكتبت "طلعت الإشاعة مظبوطة".

Advertisements

ويوضح الفيديو المنشور طلب وسام فارس يد سارة حيث يظهر خاتم الخطوبة في يدها ويقف وسام إلى جانبها، وتفاعل الجمهور بإيجابية مع الخبر وهنأ الثنائي.

ولقد اشترك الثنائي سارة أبي كنعان ووسام فارس مع بعضهما البعض من قبل في مسلسل بالقلب عام ٢٠١٩، ولقد شارك سارة أبي كنعان ووسام فارس أيضًا مؤخرًا في مسلسل الثمن الذي انتهى عرضه مؤخرًا ولقد قدمت سارة شخصية تيما بينما قدم وسام شخصية فراس مطر ولم تكن هناك علاقة تجمعهما مباشرة في المسلسل.

وسارة أبي كنعان ووسام فارس ليس الثنائي الوحيد الذي اشترك معًا في أعمال فنية ثم ارتبطوا بعدها فهناك فنانين آخرين أبرزهم:

حنان مطاوع وأحمد رزق

تعرفت الفنانة حنان مطاوع على الفنان أحمد رزق في كواليس فيلم أوعى وشك الذي شارك في الثنائي فيه وهو الفيلم الذي تم عرضه عام 2003، وتم خطبة الثنائي عام ٢٠٠٦ ولكن الخطبة لم تكتمل حيث انفصل الثنائي بعد عام من الخطبة وتزوج أحمد رزق بعدها من سيدة من خارج الوسط الفني بينما تزوجت حنان عام ٢٠١٦ من زوجها الحالي.

عمرو يوسف ومي نور الشريف

نشأت بين عمرو يوسف ومي نور الشريف قصة حب خلال مسلسل الدالي الذي اشترك فيه الثنائي وتمت خطبتهما عام ٢٠٠٩ ولكن الثنائي انفصل بعد الخطبة بعام وظلت الصداقة تربط بينهما ثم تزوج عمرو من الفنانة السورية كندة علوش فيما بعد.

منة شلبي وخالد يوسف

عام ٢٠٠٧ أعلنت منة شلبي عن خطبتها للمخرج خالد يوسف التي وقعت في غرامه أثناء تصوير فيلم ويجا الذي جمعهما كممثلة ومخرج، ولكن لم تكتمل العلاقة التي جمعتهما وسرعان ما انفصل الثنائي.