هريدي نيوز، لن يتم تجديد بطاقة التموين للمواطن الذي لا تنقطع عنه الكهرباء!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عقد مؤتمرا صحفيا شرح فيه كيفية عمل الوزارة على إعادة النظر فى الفئات المستحقة للدعم، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه..

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: يعنى إيه إعادة النظر يا سيادة الوزير؟!

فرد عليه المصيلحى ساخرا: يعنى أحب أطمنك أنه لن يتم تجديد بطاقة التموين للمواطن الذى لا تنقطع عنه الكهرباء!

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