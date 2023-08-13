فوائد الكركديه للشعر، يؤخر شيب الشعر ويعالج القشرة

فوائد الكركديه للشعر، عديدة ومذهلة، فيمكن الاستعانة بالكركديه، في علاج مختلف مشاكل الشعر، مع الاستدامة في استخدام الكركديه على الشعر سيحقق نتائج مذهلة.

فوائد الكركديه للشعر

فوائد الكركديه للشعر، فيتو

وأكدت خبيرة التجميل سامنثا جريج، أن فوائد الكركديه للشعر، عديدة للشعر، نستعرض في السطور التالية أهم فوائد الكركديه للشعر.

يقوي الشعر

من فوائد الكركديه للشعر، أنه يقوي الشعر لما يحتوي عليه من مكونات نشطة، مثل الفلافونويد والأحماض الأمينية التي تغذي فروة الرأس وجذور الشعر. وتساعد مركبات الفلافونويد على تحسين الدورة الدموية لبصيلات شعرك، مما يجعل شعرك قويًا من الجذور.

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يحفز نمو الشعر

توفر الأحماض الأمينية الموجودة في الكركديه العناصر الغذائية الأساسية للبصيلات، وتعمل على تحفيز نمو الشعر الجديد، كما تعمل بعض الأحماض الأمينية أيضًا على تحفيز إنتاج الكيراتين في خلايا بصيلات الشعر وتسهم في نمو الشعر الصحي. كما أن وجود كمية كافية من الكيراتين يمنع شعرك من التكسر.

يرطب خصلات الشعر بعمق

يحبس الكركديه أيضًا الرطوبة الطبيعية لشعرك، فيعمل كمرطب طبيعي مذهل يحبس الرطوبة في شعرك ويمنع شعرك من الجفاف والتجعد. تحتوي أوراق وأزهار الكركديه على كمية عالية من الصمغ الذي يعمل كمرطب طبيعي ويعيد مرونة شعرك. يجعل شعرك ناعمًا وناعمًا ويمنع تقصف الأطراف.

يمنع قشرة الرأس والحكة

كما نعلم جميعًا، يمكن أن يسبب زيادة إفراز الزيت بالشعر، إلى ظهور مشاكل مثل قشرة الرأس وحكة فروة الرأس.

للتعامل مع هذه المشاكل، يمكن أن يكون الكركديه هو الخيار الأفضل؛ لأنه يعمل مثل الدواء القابض ويساعد على تقليل إفراز الغدد الدهنية الزائدة.

كما أنه يزيل قشرة الرأس من بصيلات الشعر ويقلل من فرص تكرار ظهور القشرة. يساعد الاستخدام المنتظم لمستخلص أوراق الكركديه في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في شعرك ويوفر تأثيرًا مهدئًا ومبردًا.

فوائد الكركديه للشعر، فيتو

يؤخر شيب الشعر

الكركديه غني بالأصباغ الطبيعية ومضادات الأكسدة والفيتامينات، مما يجعله يعمل كصبغة طبيعية لإخفاء شعرك الرمادي المبكر.. كما تؤثر الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الكركديه أيضًا على تكوين الميلانين الذي يمنح الشعر لونه الطبيعي؛ كما يساعد على منح الشعر لمعانا أغمق لشعرك الطبيعي.