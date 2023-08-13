الحرب على المشيخة، تفاصيل مخطط بناء جامعة بديلة للأزهر فى تركيا

كشف أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذي حضر لقاء ضم مجموعة من علماء مسلمين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن طلب أعضاء ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إقامة جامعة بديلة لجامعة الأزهر فى مصر.

الإخوان تطالب من أردوغان بناء جامعة إسلامية

وقال محمد الصغير القيادي الإخواني الهارب، إن علي القره داغي، الأمين العام لما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قدم في كلمته أمام رجب طيب أردوغان 9 مطالب، شملت ضرورة إنشاء جامعة إسلامية في مدينة إسطنبول، على غرار الأزهر فى مصر.

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ووفق قوله أكد أعضاء الاتحاد خلال كلماتهم أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية التسريع بإقامة جامعة إسلامية لتجمع الطلاب من شتى بقاع الدول الإسلامية ولتكون بديلا لهم عن جامعة الأزهر، وتوفر لـ أنقرة مداخيل اقتصادية جديدة.

الأزهر، فيتو

وتناصب جماعة الإخوان الأزهر وشيوخه، العداء منذ زمن طويل وخلال فترة حكم محمد مرسي، سعى مكتب الإرشاد للإطاحة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وافتعال أزمات طلابية وإحداث فوضى، فضلا عن تدبير عمليات تسمم بين طلاب المدينة الجامعية لإشعال غضب الأهالي، واتخاذ ذلك ذريعة لإجبار شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب على الاستقالة.

العداء بين جماعة الإخوان والأزهر الشريف

وعقب انتهاء حكم الجماعة بثورة 30 يونيو من العام 2013، حاول الإخوان أيضا النيل من شخص شيخ الأزهر بعد موقفه الداعم للثورة، وروجت خبرا يفيد باستقالة الطيب من منصبه وقتها.

أردوغان مع وفد الاتحاد، فيتو

واعتاد الإخوان الترويج، أن الأزهر جزء من نسيج الدولة المناهض لهم والرافض لوجودهم، وفي كل مرة خلال فترة نفوذهم كانوا يضعون العراقيل لتحجيمه وتقزيمه والنيل منه.

الجماعة تعتبر الدكتور الطيب مسؤولًا عن القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميليشيات طلاب الأزهر"، وكان الطيب رئيسا لجامعة الأزهر، عندما قام طلاب من الإخوان، في ديسمبر 2006، بتنظيم عرض شبه عسكري، ما أدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية وانتهت القضية بإحالة 40 متهمًا إخوانيا للمحاكمة، وحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة، وعلى رأسهم القيادي بالجماعة المسجون حاليا خيرت الشاطر وقياديين آخرين.

وقبل أن يؤدي الرئيس المعزول محمد مرسي اليمين الدستورية، وفي الاحتفال المُقام له بجامعة القاهرة عقب إعلان فوزه، انسحب الشيخ الطيب ومرافقوه بعد أن فوجئ بأن المقعد المخصص له لا يليق بمقام المشيخة، ولا بوضع شيخ الأزهر وهو بدرجة رئيس الوزراء.

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