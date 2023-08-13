الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر الثلاثاء المقبل

ن الدكتور محمد الشربيني،
ن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر  لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 من أغسطس الجاري وحتى 5 من سبتمبر القادم 2023م.

التسجيل الإلكتروني للمدينة الجامعية بالأزهر 

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فتح باب التسجيل جاء بعد أن صدق  الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على البدء في التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات القدامي (طلاب طالبات سنوات النقل والفرق النهائية) لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

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وأهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأبنائه الطلاب والطالبات سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مع الالتزام بالمواعيد المقررة لذلك، والتسجيل من خلال هذا الرابط

كليات جامعة الأزهر 

وفي سياق متصل  في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للاطمئنان عليها والوقوف على ما تشهده هذه الكليات من أعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة البنية الأساسية بها. 
 

شملت تفقد الفصول الملحقة لكلية الزراعة بنين جامعة الازهر بالقاهرة، أعقبها زيارة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الازهر بمدينة السادات وافتتاح المدينة الجامعية للطالبات علي هامش الزيارة. 


ثم اختتم رئيس الجامعة جولته الي محافظة المنوفية بتفقد كليتي اللغة العربية واصول الدين والدعوة  بشبين الكوم بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية، والدكتور خالد عبد العال نصر عميد كلية اصول الدين والدعوة بالمنوفية، والدكتور عبد الله رفاعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكليتين لمتابعة اعمال الصيانة ورفع الكفاءة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد "2023-  2024 م.

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رئيس جامعة الأزهر يفتتح المدينة الجامعية للطالبات بكلية الدراسات الإسلامية بالسادات

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رئيس جامعة الأزهر يقيم لقاءً مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس في الوجه القبلي

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