الرئيس التركي: تنفيذ الغرب لتعهداته شرط لاستئناف اتفاقية الحبوب

في أحدث التطورات بشأن أزمة انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإن إعادة العمل بـمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، مرتبطة بتنفيذ الغرب لتعهداته، مؤكدا أن بلاده تسعى لحل الخلافات القائمة عبر الحوار.

وأكد أردوغان: "الأسبوع الماضي أجريت محادثات مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونعمل على تطبيق الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق تصدير الحبوب".

الموقف التركي من الأزمة الأوكرانية

وقال إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي جمعت الطرفين الروسي والأوكراني على طاولة واحدة منذ بدء الأزمة، مشددا على أن "الموقف التركي من الأزمة الأوكرانية منذ يومها الأول، كان واضحا وثابتا ومبدئيا، وشكل إلهاما للدول حول العالم".

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وأوضح أردوغان: "نحن لا ننحني للضغوط من أي طرف، ولا نسعى للصراع مع أي طرف، بل نسعى لزيادة أصدقائنا وحل الخلافات القائمة عبر الحوار".

روسيا مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب

وكان قد سبق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أكد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال تنفيذ الغرب لالتزاماته ذات الصلة.

يشار إلى أن صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، بعد أن أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بنيتها وقف العمل بها.

الغرب لم يفِ بالتزاماته بموجب الصفقة

من جانبه، كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن الغرب لم يف بالتزاماته بموجب الصفقة على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

وقد أشار بوتين عدة مرات إلى أن الغرب استغل الصفقة لاستيراد القسم الأكبر من الحبوب لسد احتياجاته، في حين أن هدف الصفقة الرئيسي هو إمداد الدول الفقيرة والمحتاجة بالحبوب، وهذا الشرط لم يتحقق أبدا.

مقترح أوكراني لاستئناف الاتفاقية

وقبل أسابيع، تلقت تركيا مقترحًا أوكرانيًّا لاستئناف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية دون مشاركة روسيا بها، وفق ما نقلته وكالة "نوفستي" الروسية.

وأكدت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع، أن أنقرة تلقت من كييف مقترحًا لاستئناف الاتفاقية.

وأوضح المصدر أنه "تم الاتصال بنا بشأن هذا الأمر من الأمم المتحدة، وهناك تنسيق معهم، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي"، متابعا: "أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المفاوضات المقبلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي فإن جميع القرارات في هذا الشأن سيتخذها الرئيس وفقًا للمناقشات التي ستجري".

ما هي الدولة التي تستطيع تحمل تلك المخاطر؟!

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هناك مخاطر أمنية بحال تم استئناف اتفاقية الحبوب دون روسيا، متسائلًا عن "الدولة التي تستطيع أن تتحمل تلك المخاطر".

وأكد بيسكوف، في إحاطة صحفية ردًّا على سؤال حول المقترح الأوكراني: "بالطبع، هناك سؤال يحتاج إلى التعليق عليه من قبل جيشنا؛ لأننا نتحدث عن منطقة قريبة مباشرة من منطقة القتال، ودون ضمانات مناسبة، تظهر مخاطر معينة، لذلك إذا أصبحت اتفاقية الحبوب رسمية دون روسيا، يجب أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار.

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