الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الرئيس التركي: تنفيذ الغرب لتعهداته شرط لاستئناف اتفاقية الحبوب

الرئيس التركي، رجب
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فيتو

في أحدث التطورات بشأن أزمة انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإن إعادة العمل بـمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، مرتبطة بتنفيذ الغرب لتعهداته، مؤكدا أن بلاده تسعى لحل الخلافات القائمة عبر الحوار.

وأكد أردوغان: "الأسبوع الماضي أجريت محادثات مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونعمل على تطبيق الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق تصدير الحبوب".

الموقف التركي من الأزمة الأوكرانية

وقال إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي جمعت الطرفين الروسي والأوكراني على طاولة واحدة منذ بدء الأزمة، مشددا على أن "الموقف التركي من الأزمة الأوكرانية منذ يومها الأول، كان واضحا وثابتا ومبدئيا، وشكل إلهاما للدول حول العالم".

Advertisements

وأوضح أردوغان: "نحن لا ننحني للضغوط من أي طرف، ولا نسعى للصراع مع أي طرف، بل نسعى لزيادة أصدقائنا وحل الخلافات القائمة عبر الحوار".

روسيا مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب

وكان قد سبق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أكد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال تنفيذ الغرب لالتزاماته ذات الصلة.

يشار إلى أن صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، بعد أن أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بنيتها وقف العمل بها.

الغرب لم يفِ بالتزاماته بموجب الصفقة

من جانبه، كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن الغرب لم يف بالتزاماته بموجب الصفقة على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

وقد أشار بوتين عدة مرات إلى أن الغرب استغل الصفقة لاستيراد القسم الأكبر من الحبوب لسد احتياجاته، في حين أن هدف الصفقة الرئيسي هو إمداد الدول الفقيرة والمحتاجة بالحبوب، وهذا الشرط لم يتحقق أبدا.

مقترح أوكراني لاستئناف الاتفاقية

وقبل أسابيع، تلقت تركيا مقترحًا أوكرانيًّا لاستئناف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية دون مشاركة روسيا بها، وفق ما نقلته وكالة "نوفستي" الروسية.

وأكدت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع، أن أنقرة تلقت من كييف مقترحًا لاستئناف الاتفاقية.

وأوضح المصدر أنه "تم الاتصال بنا بشأن هذا الأمر من  الأمم المتحدة، وهناك تنسيق معهم، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي"، متابعا: "أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المفاوضات المقبلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي فإن جميع القرارات في هذا الشأن سيتخذها الرئيس وفقًا للمناقشات التي ستجري".

ما هي الدولة التي تستطيع تحمل تلك المخاطر؟!

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هناك مخاطر أمنية بحال تم استئناف اتفاقية الحبوب دون روسيا، متسائلًا عن "الدولة التي تستطيع أن تتحمل تلك المخاطر".

وأكد بيسكوف، في إحاطة صحفية ردًّا على سؤال حول المقترح الأوكراني: "بالطبع، هناك سؤال يحتاج إلى التعليق عليه من قبل جيشنا؛ لأننا نتحدث عن منطقة قريبة مباشرة من منطقة القتال، ودون ضمانات مناسبة، تظهر مخاطر معينة، لذلك إذا أصبحت اتفاقية الحبوب رسمية دون روسيا، يجب أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار.

بريطانيا تتهم روسيا بالعمل على منع تصدير الحبوب الأوكرانية

تداعيات وقف تصدير الحبوب، أمريكا تؤكد ارتفاع الأسعار وروسيا مستعدة للعودة بشروط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

مواد متعلقة

باحث يكشف سيناريوهات زيارة بوتين لتركيا.. أنقرة تضغط على موسكو من أجل اتفاق الحبوب.. وأردوغان يسعى لاستعادة ثقة بوتين

أردوغان يطالب بوتين باستئناف اتفاق الحبوب، ويدعوه لزيارة تركيا

الأكثر قراءة

ننفرد بنشر عقد شيكابالا مع الزمالك بعد أنباء فسخ عقده (مستند)

انهيار سطح مول من 4 طوابق بالقاهرة الجديدة

بعد خضوعها لعملية جراحية، آمال ماهر تكشف تطورات حالتها الصحية

اديتله سم ومات في 5 دقايق.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالمنوفية

الزمالك، حقيقة احتراف زيزو و"كوبري" عودته إلى الأهلي

رغم حسم الصفقة، سبب تأخر الأهلي في إعلان اسم المهاجم الأجنبي الجديد

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

هيئة الدواء تحذر المواطنين من مضاد حيوي مغشوش بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

نهر يتحول للون الأحمر في جمهورية ألتاي، ما السبب ( فيديو)

ألزهايمر يفجر فضيحة مدوية في أمريكا، طالب يجبر رئيس الجامعة على الاستقالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقته بالخير والرزق والعمر الطويل

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية نور في السماء في المنام وعلاقتها بالصلاح وتجنب ارتكاب المعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية