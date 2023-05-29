علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

الصلاة على النبي، قال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، إن المسلم لا ينبغي عليه أن يُعرض عن الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن ترك الصلاة على رسول الله فيه شر كثير وعلامة على البخل والشح، وتركها من الكبائر.

حكم الإعراض عن الصلاة على النبي

وعن الصلاة على النبي، أكد الدكتور علي جمعة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حدد ما هو البخيل، مؤكدًا أن الوعيد اشتد على من ترك الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث دعا جبريل عليه السلام يدعو على من لا يصلي على النبي، عند ذكره، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم ﷺ، يؤمن على الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله والخسران.



وقال الدكتور علي جمعة عن الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمسلم أن يعرض عن الصلاة على سيدنا النبي ﷺ ويتركها فإن في تركها الشر الكثير؛ حيث إن تركها علامة على البخل والشح، قال سيدنا النبي ﷺ: (كفى به شحًا أن أذكر عنده ثم لا يصلي علي) [ابن أبي شيبة في مصنفه] وقال ﷺ: (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي) [أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه].

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الوعيد على من ترك الصلاة على النبي

وأضاف علي جمعه "قد اشتد الوعيد على من ترك الصلاة على سيدنا النبي ﷺ إذا ذكر اسمه، فعن كعب ابن عجرة أن النبي ﷺ قال: (احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين).



وتابع علي جمعة حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقال: "فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه، قال: إن جبريل عرض لي، فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين. فلما رقيت الثانية، قال: بعدًا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك، قلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعدًا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت آمين) [الحاكم في المستدرك]. وقد ورد الحديث بالدعاء بالسحق، ورغم الأنف في روايات أخرى."

الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله والخسران

وعن الوعيد لمن ترك الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال علي جمعة: "فلنتأمل ذلك الحديث ونلاحظ شدة الوعيد، إذ يدعو أمين السماء جبريل عليه السلام، ويؤمن على الدعاء أمين الأرض سيدنا محمد ﷺ، ويكون الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله والخسران."

ترك الصلاة على رسول الله من الكبائر

وتابع علي جمعة قائلًا: "هذا الحديث وغيره من الأحاديث جعل العلماء يرون أن ترك الصلاة على سيدنا النبي ﷺ من الكبائر، فقد عد ابن حجر الهيتمي ترك الصلاة على سيدنا النبي ﷺ من الكبائر، وذكرها الكبيرة رقم 60 في كتابه الزواجر؛ حيث قال بعد أن ذكر الحديث السابق وغيره من الأحاديث: (عد هذا هو صريح هذه الأحاديث؛ لأنه ﷺ ذكر فيها وعيدا شديدا كدخول النار, وتكرر الدعاء من جبريل والنبي ﷺ بالبعد والسحق , ومن النبي ﷺ بالذل والهوان , والوصف بالبخل , بل بكونه أبخل الناس, وهذا كله وعيد شديد جدا فاقتضى أن ذلك كبيرة) [الزواجر من اقتراف الكبائر]

واختتم علي جمعة حديثه عن الصلاة علي رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقال: "فنعوذ بالله من الوقوع في البخل والشح بترك الصلاة عليه ﷺ، ونعوذ بالله أن يتحقق فينا ذلك الوعيد بتركها، ونسأله سبحانه أن يذكرنا دائمًا بالصلاة عليه في كل الأوقات."

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