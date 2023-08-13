الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يكلف رئيس مدينة أبو النمرس برفع مخلفات أعمال تطوير المريوطية

رفع مخلفات القمامة
رفع مخلفات القمامة بحملة في الجيزة، فيتو

يواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إصدار تكليفاته لرئيس مدينة أبو النمرس رفع المخلفات بمحيط أعمال تطوير ترعة المريوطية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة لأعمال تطوير للحفاظ على الشكل الحضاري بالقطاعات التي تم تغطيتها. 

رفع 2000 طن مخلفات بالجيزة
 
جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية للمرور على أعمال التغطية الجارية بترعة المنصورية بعدد من القطاعات بدءًا من حي الهرم مرورًا بالطريق الدائري وحتى مركز ومدينة أبو النمرس والتي من المقرر أن تشهد العديد من أعمال التطوير عقب انتهاء أعمال التغطية تشمل توسعة ورصف للطريق وساحات انتظار وممشى حضاري ونقاط خدمية لتحقيق نقلة حضارية شاملة للمناطق السكنية المحيطة بها.

رفع 2000  طن مخلفات بالجيزة 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تمكنت الأجهزة المعنية ممثلة في مركز ومدينة أبو النمرس والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال وعلى مدار يومين من رفع ١٥٠٠ طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية والتطوير، عن طريق ورديات وفرق عمل وعدد ٣٧ معدة متنوعة ما بين لوادر ونافوري وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة وكنس آلي وجليدر. 
وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعة جهود رفع المخلفات ونواتج الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل قبل الاستلام المبدئي للقطاعات التي تم الانتهاء من تغطيتها.

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ضبط 1151 قضية تموينية متنوعة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 1151 قضية تموينية متنوعة

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ٣٧ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٤٦٩ طنًا و٤٢ ألف لتر عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفتة وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
ضبط ٨٨٩ قضية في مجال المطاحن.

وتضمّن التقرير ضبط ٨٨٩ قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي ١٤٥ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

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أبوالنمرس احمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل الطريق الدائري الطب البيطري

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