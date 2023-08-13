الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الصحة: تقديم 363 ألفا و132 خدمة في جميع التخصصات خلال مبادرة 100 يوم صحة

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 363 ألفا و132 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 12 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

 

خدمات حملة 100 يوم صحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 12 ألفا و263 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 30 ألفا و901 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و328 طفلا، فيما قدمت 36 ألفًا و528 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

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 المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1790 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف 83 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2777 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ12 ألفا و569 مواطنا.
وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و844 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و77 مواطنا.


وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 80 ألفا، و464 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 68 ألفا، و679 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 81 ألفا و388 طفلا.


واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و441 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.


وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 52 ألفا و300 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.


ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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