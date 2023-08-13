الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 (مكررا)، الصادر في 11 أغسطس 2023، 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تجديد تعيين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومد خدمة رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ومفتي الجمهورية.

وجاءت القرارات كالتالي: 

-القرار الجمهوري رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تجديد تعيين وليد محمد سـامى محمد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام. 


-القرار الجمهوري رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣، بمد خدمة أسامة منيـر محمـد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلـس الإدارة المنتدب لمدة عام. 

Advertisements


-والقرار الجمهوري رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣، بمد خدمة الـدكتور شـوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام. 

قرار جمهوري بإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرارات جمهورية جديدة السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة قرارات جمهورية جديدة اليوم الجريدة الرسمية مد خدمة مفتى الجمهوري اخبار الجريدة الرسمية

مواد متعلقة

قرار جمهوري بإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا

قرار جمهوري بتعديل الدرجات العلمية الممنوحة لخريجي 11 كلية وأكاديمية عسكرية

قرار جمهوري بتعيين 57 قاضية في وظيفة رئيس محكمة ووكلاء نيابة

قرار جمهوري بتعيين عمرو الحمامي سفيرًا لمصر في تركيا

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

رسالة قوية من الحلفاوي لـ وليد الفراج بعد سخريته من مباريات الأهلي والزمالك

بملابس الإحرام، أول ظهور لمفتي الجمهورية بالسعودية بعد قرار التمديد له

شقيق ضحية مذبحة الهرم: قتلهم لأن بنته كانت على وش جواز ورافض يجهزها

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، إعلان النتيجة غدا ورابط الحصول عليها

Advertisements

منوعات

المزيد

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

كرشه سر شهرته.. معلومات عن البلوجر التركي الشهير ياسين جنكيز بعد وصوله مصر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرجل الأسمر في المنام وعلاقتها بالتعرض لأزمات كثيرة

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية