السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 (مكررا)، الصادر في 11 أغسطس 2023، 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تجديد تعيين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومد خدمة رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ومفتي الجمهورية.

وجاءت القرارات كالتالي:

-القرار الجمهوري رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تجديد تعيين وليد محمد سـامى محمد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام.



-القرار الجمهوري رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣، بمد خدمة أسامة منيـر محمـد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلـس الإدارة المنتدب لمدة عام.

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-والقرار الجمهوري رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣، بمد خدمة الـدكتور شـوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام.