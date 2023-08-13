تأكيدا لـ فيتو، تجديد تعيين الدكتور شوقى علام مفتيا للجمهورية

مد الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية لفترة جديدة حيث انتهت خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية اليوم وفقا للقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس من العام الماضي بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية لمدة عام تنتهي أمس 12 أغسطس 2023.

ونشر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية تهنئة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعد التجديد لفضيلته لفترة قادمة مفتيا للديار المصرية.

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ونشر الدكتور إبراهيم نجم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي منشورا يقول فيه: مبارك التجديد لفضيلة المفتي.. الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء نسأل الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية.

وجاء التجديد للدكتور شوقي علام تأكيدا لما نشرته فيتو أمس..طالع الخبر

وفي سياق أخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو، ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

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