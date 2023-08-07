الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (أ)، الصادر في 6 أغسطس 2023، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين، أحداهما لدعم صندوق قادرون، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.



-التصديق على قانون 161 لسنة 2023، بدعم صندوق قادرون، حيث تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة والمبالغ التي تؤول لصندوق قادرون باختلاف المبينة قرين كل منها: هيئة قناة السويس، مبلغ مقداره مائة مليون جنيه. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه، صندوق تحيا مصر، مبلغ مقداره مائة مليون جنيه، صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم مبلغ مقداره مائة مليون جنيه، فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مبلغ مقداره خمس مائة مليون جنيه.



-التصديق على قانون رقم 162 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976، بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

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ويستبدل بنصي المادتين (2/بند د، 7 /فقرتان ثالثة ورابعة من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء النصان الآتيان:



مـــادة (2 / بند د): تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها، طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.