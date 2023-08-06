الأحد 06 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جمهوري بإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر (أ)، الصادر في 2 أغسطس 2023، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 309 لسنة 2023، بشأن إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة  باسم "جامعة السويدى للتكنولوجيا"
ونصت المادة الأولى للقرار على "إنشاء جامعة خاصة تكنولوجية تحت اسم "جامعة السويدى للتكنولوجيا"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى جنوب منطقة المعرفة- بمدينة العاشر من رمضان- محافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.
لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التى أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
ويصدر التصريح ببدء الدراس ة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسم سنوى مقداره (2 ٪) من المصروفات، الدراسية لطالب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطالب.

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على أن تحصل الجامعة من كل طالب سنويًا مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات لصالح صندوق تکریم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، خلال فترة لا تجاوز وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا، ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

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قرار جمهوري جديد قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية إنشاء جامعة خاصة تكنولوجية جامعة السويدي للتكنولوجيا طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي

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