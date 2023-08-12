السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تنتهى خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية اليوم وفقا للقرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس من العام الماضي بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية لمدة عام تنتهي اليوم 12 أغسطس 2023.

كما من المتوقع صدرو قررات أخرى خاصة بالتجديد أو تعين عدد من رؤساء الهيئات ذات الطبيعة الخاصة.

وفي سياق أخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، حيث اطلع  الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة، وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية، لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة، ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.

 

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الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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