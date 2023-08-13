كوهين: إسرائيل لن تسمح بفتح قنصلية سعودية للسلطة الفلسطينية في القدس

أعلن وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، أن تل أبيب لن تسمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية لدى السلطة الفلسطينية.



إسرائيل ترفض فتح قنصلية سعودية لدى السلطة الفلسطينية في القدس

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده اليوم:"هم لا يحتاجون إلى طلب إذننا. لم يتشاوروا معنا وليسوا بحاجة إلى ذلك. لكننا لن نسمح بافتتاح أي بعثة دبلوماسية على الإطلاق".

وأشار كوهين إلى أن “القرار جاء مدفوعا بإحراز تقدم في مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية”. قائلا:" يريد السعوديون التوضيح للفلسطينيين أنهم لم ينسوهم. لكننا لا نسمح للدول بفتح قنصليات. هذا يتعارض مع مواقفنا".

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وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن "القضية الفلسطينية ليست الموضوع الرئيسي للنقاش"، مضيفا: "تحت قيادة الليكود و(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، أبرمنا اتفاقيات السلام السابقة "اتفاقات إبراهام"، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عقبة في طريق السلام. ليس هذا ما سيمنع التوصل إلى اتفاق".

يأتي ذلك، غداة إعلان السعودية أمس، في خطوة هي الأولى من نوعها، اعتماد نايف بن بندر السديري السفير السعودي لدى الأردن، سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، وقنصلا عاما بمدينة القدس.

وتحدثت تقارير إعلامية غربية في وقت سابق عن مسعى إدارة الرئيس بايدن إلى التوصل لاتفاق كبير مع السعودية قد يشمل التطبيع مع إسرائيل، في وقت تشير التقارير إلى أن القضية الفلسطينية جزء من المفاوضات الدائرة في هذا الشأن.

