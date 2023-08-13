الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حجازي: إدراج المبادرات الرئاسية ضمن المناهج التعليمية

رضا حجازي، فيتو
رضا حجازي، فيتو

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تغيير مناهج المرحلة الابتدائية وأيضا تغيير التقييم فأصبح لا يوجد رسوب من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي وهناك تقييم وصفى وليس حكمى، مشيرا إلى أن إدخال التكنولوجيا في التعليم لا بد وأن يتم بشكل تدريجى وتم تسليم طلابنا فى الثانوية العامة أجهزة التابلت ويتضمن محتوى رقمي كبير وسيتم زيادته.


وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ركزت علي تنمية القيم واحترام الآخر، واكتشاف وتنمية الموهوبين، وتنمية الوعى السياسي والانتماء والمواطنة للشباب والنشء للقضية السكانية من خلال التوسع كما وكيفا ومكافحة وعلاج التسرب من التعليم وخفض نسبة الأمية وتعليم الكبار، إضافة إلى تحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفني، فضلا عن قضية المناخ- حيث تم إدراج قضية المناخ في المناهج - الانشطة المدرسية الى التعليم الاخضر والدارس الخضراء"، والقضايا المعاصرة.

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وأوضح الوزير، أنه تم إدراج مبادرات وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسية التي تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية أهمها، مشروع إصلاح التعليم المصرى للمناهج -البنية التكنولوجية-طرق التقويم والامتحانات، والمدارس المتميزة لمتوسطى الدخل اليابانية- الدولية الحكومية- النيل - STEM )، وربط التعليم الفنى بسوق العمل( التكنولوجيا التطبيقية- تخصصات جديدة وفقا للخريطة الاستثمارية والتوزيع
الجغرافي-الفنية الدولية- STEM الفنية )، إضافة إلى تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، (حيث يتم تقديم مبلغ(60)جنيها للطالب، و80 جنيها لطالب الاعدادي، ومبلغ 100 جنيه لطالب الثانوي بشرط تحقيق نسبة الحضور، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لا بد من أن تكون فى المحتوى العلمى.


جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

تجديد اعتماد كلية الصيدلة جامعة حلوان من هيئة ضمان جودة التعليم

رضا حجازي: الإعداد لاستراتيجية تطوير التعليم منذ عامين

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