الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رضا حجازي: الإعداد لاستراتيجية تطوير التعليم منذ عامين

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسعى إلى إعداد خطط قابله للتطبيق بمنظومة التعليم، موضحا أن استراتيجية تطوير التعليم يتم الإعداد لها منذ عامين من قيادات الوزارة والمتخصصين حيث أنه كانت هناك لقاءات ومناقشات كبيرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تشارك اليوم في إعداد الأولويات، وخطة الوزارة 2024،2029، اى خطة خمسية لتحقق تطلعات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تبنت الاستثمار في بناء الشخصية المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت منذ عامين في إعداد الاستراتيجية بمشاركة الجهات المعنية ببناء الإنسان، وتم إعداد تحليل دقيق لكل ما هو متوقع من حيث التمويل والزيادة السكانية واستعراض أفضل الممارسات ومشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، منها التعاون الدولى والثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

Advertisements

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وكلاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شاركوا فى إعداد الاستراتيجية وأيضا مجالس الأمناء والاباء ومؤسسة اليونسيف والطلاب، كما تم وضع مقترحات حلول لمشكلات التعليم، كما تم مراعاة رؤية مصر 2030، عند وضع استراتيجية التعليم، إضافة إلى أجندة أفريقيا 2063، إذ خطة تطوير التعليم 2024.2029، أخذت فى الاعتبار كل الأمور الخاصة بخطة الدولة المصرية، وتسعى هه الخطة اى خطة التعليم إلى تطوير التعليم نحو إصلاح شامل وخطة استراتيجية توضح طريق الإصلاح.

وتابع الوزير: تم الأخذ في الاعتبار أولياء الأمور عند وضع استراتيجية تطوير التعليم، موضحا أن المتعلم هو محور التعليم والتطوير والكل يركز عليه وتحقيق الرؤية لتحقيق الإتاحة والتعلم والاستدامة المستمرة، مؤكدا أن محاور الاستراتيجية تقوم على جودة التعلم والتدريس وحوكمة النظام وإدارته والوصول والمشاركة والانصاف والشمول لجميع الطلاب والتحول الرقمي.

تبديل أوراق إجابات الثانوية العامة، أزمة تواجه وزارة التعليم كل عام، حجازي يؤكد: إجابات الطلاب لا يمكن إنكارها أو التلاعب فيها

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

استراتيجية تطوير التعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الشباب والرياضة خطة تطوير التعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم

مواد متعلقة

وكيل تعليم الجيزة يكشف أسباب تأخير تشغيل مدرسة 1185 بحدائق أكتوبر

نقيب المعلمين: زيادة مخصصات القرض الحسن إلى 150 مليون جنيه

"من علمني حرفا" تنتقد تأخير تشغيل المدرسة التجريبية بالإسكان الاجتماعي 1185 بحدائق أكتوبر

نتيجة الثانوية العامة 2023، مصدر يكشف سر تأخر إعلان النتيجة وعلاقته بمراجعة درجات الأسئلة المقالية

مؤسس اتحاد أمهات مصر تشيد بسرعة استجابة وزير التعليم لمطالب أولياء أمور الثانوية العامة

رئيس مجلس أمناء الجيزة: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منضبط

من الشقق المفروشة لـ"التليجرام".. التاريخ السري لفضائح تسريب الامتحانات في مصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

الانتخابات الرئاسية 2024، ضوابط حصول المرشح على تزكية المواطنين

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفاصيل صادمة في مقتل طفلة على يد عمها في أكتوبر.. توفي والديها واستغلها عمها في التسول.. وعمتها: أخويا كان بيطفي السجاير في جسمها وبلعت حتة حشيش (فيديو)

كيف تحول موقف كولر في أزمة محمد شريف؟.. مصدر بالأهلي يرد

الزمالك يصرف شهرين من مستحقات أوسوريو غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

إيطاليا ترفض استضافة النزال، ماسك Vs زوكربيرج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

تفسير حلم السحاب في المنام وعلاقته بالغربة والأزمات والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية