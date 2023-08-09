الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نقيب المعلمين: زيادة مخصصات القرض الحسن إلى 150 مليون جنيه

خلف الزناتى نقيب
خلف الزناتى نقيب المعلمين، فيتو

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، زيادة مخصصات صندوق القرض الحسن بنقابة المعلمين إلى 150 مليون جنيه، بدلًا من 50 مليون جنيه سابقًا، والذى يقدم قروضًا للمعلمين بقيمة 15 ألف جنيه، تسدد على 60 شهرًا بدون فوائد، جاء ذلك خلال اجتماع نقيب المعلمين مع مسئولي هيئات مكاتب فرعيات المعلمين بالقاهرة، وعددها 14 فرعية، بالإضافة إلى اللجان النقابية التابعة لها، وذلك فى مقر النقابة العامة بالقاهرة، والذى شهد الإعلان عن اطلاق تطبيق "نقابتي" اليوم.

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وأكد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن تطبيق "نقابتى" الذى تم اطلاقه  يهدف للتيسير على المعلمين فى الوصول إلى خدماتهم، والمرحلة الأولى الحالية تهدف بالتحديد إلى تيسير خدمات المعلمين بالمعاشات للتعريف بمواعيد الدفعات المقررة، بجانب توضيح مراحل إنهاء أوراق المحالين للمعاش حديثًا، خاصة إجراءات صندوق الزمالة، والحصول على الميزة التأمينية التى تبلغ 37 ألف جنيه.

ويأتى ذلك ضمن الإجتماعات التى تعقدها النقابة العامة للمعلمين، مع الفرعيات التابعة لها، وعددها 53 فرعية، واللجان النقابية التابعة لها فى كل المحافظات، لمتابعة الخدمات المقدمة للمعلمين، وسرعة إنهاء أي مشاكل.

وأوضح "الزناتى"، أن المرحلة الأولى من عمل تطبيق "نقابتى" الذى تم اطلاقه تسمح لمسئولي التواصل فى كل النقابات الفرعية، الدخول على التطبيق لمعرفة كل المعلومات عن إنهاء أوراق طلبات المعلمين والخدمات المتاحة للرد على جميع الاستفسارات، تيسيرًا على المعلمين من الحضور للنقابة العامة للسؤال أو الإستفسار عن موقف إنهاء أوراق المعاش.

وأضاف نقيب المعلمين،  أن المرحلة التالية من التطبيق سوف تسمح لأصحاب المعاشات، الدخول على التطبيق، ومعرفة كل تفاصيل طلباتهم التى تقدموا بها د، وموعد الحصول علي دفعات المعاشات، بما يُوفر الجهد والوقت عليهم.

وأشار" الزناتى" إلى أن النقابة تعمل بكل جهدها فى ملف رقمنة خدمات النقابة العامة، وكل الخدمات المتاحة بالفرعيات التابعة لها، اتساقًا مع توجه الدولة فى هذا الملف، لتوفير خدمات المعلمين بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن النقابة العامة تعد لدخول جميع المعلمين سواء فى الخدمة أو المعاشات، على تطبيق "نقابتي" فى المستقبل القريب، بعد رقمنة جميع خدمات النقابة خاصة القرض الحسن وقرض الزواج وإعانات الأمراض المستعصية وخدمات العمرة والحج والدورات التدريبية المتاحة.

وطالب نقيب المعلمين جميع مسئولي الفرعيات واللجان النقابية بالتفاعل البناء مع أي مشكلة للمعلمين على السوشيال ميديا، والرد على الشائعات، لمواجهة حملات التشويه الممنهجة ضد الدولة وضد إنجازاتها، قائلًا: يجب أن نواجه هذه الشائعات المغرضة، بالتوعية المستمرة والتثقيب للحفاظ على وحدتنا فى مواجهة الدعوات الهدامة.

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