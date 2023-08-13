الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

تعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

معاش تكافل وكرامة,
معاش تكافل وكرامة, فيتو

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات تكافل وكرامة أغسطس 2023 يوم الثلاثاء المقبل لجميع الفئات المستحقة للدعم النقدي تكافل وكرامة. 

 

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة أغسطس 2023

ويتمكن أصحاب معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس من صرف معاشاتهم بداية من يوم 15 أغسطس، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. 

وتستمر الهيئة القومية للتأمينات في صرف معاشات شهر اغسطس  للمتخلفين عن الصرف كما يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشهم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي وفروع وماكينات البريد المصري.

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زيادة معاشات 2023 

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرارًا جمهوريًّا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءًا من أول إبريل الماضي.

 

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موعد صرف معاشات تكافل وكرامة أغسطس 2023

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مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2023

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