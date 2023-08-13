8 حيل من الطبيعة لتكوني الأجمل خلال الصيف

8 حيل من الطبيعة، تساعدك لتكوني الأجمل خلال هذا الصيف الساخن، والتي تعتمد على الحفاظ على صحتك، واتباع مجموعة من العادات الصحية، التي تحافظ على صحتك وبشرتك، من التعرض للحر والشمس.

نصائح للحفاظ على جمالك

العناية بالبشرة والجسم

وأشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الجسم والبشرة بشكل خاص، تحتاج إلى عناية خاصة، للحماية من أضرار الحرارة والشمس، وذلك من خلال اتباع النصائح التالية.

اشربي الكثير من الماء:

لقد سمعنا جميعًا هذا مرارًا وتكرارًا، لكن كم منا يشرب بالفعل كمية كافية من الماء؟

شرب الكثير من الماء طوال اليوم سيخلص جسمك من السموم، ويوفر له ترطيبًا مذهلا، وسيحدث فرقًا ليس فقط لبشرتك، ولكن أيضًا في صحتك العامة، استخدمي الزجاجات الاكريليك، أو الأكواب الكبيرة، حتى يمكنك شرب أكبر قدر من الماء، كما يمكنك أيضًا تقطيع بعض الليمون إلى شرائح أو إضافة أوراق النعناع أو اللافندر إلى المياه لجعلها أفضل مذاقًا وفائدة أيضًا.

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توقفي عن تناول الأطعمة غير الصحية

قد لا تدركين أن تناول الكثير من الوجبات السريعة سيظهر أولًا تأثيرها على بشرتك، وستبدو باهتة ومتعبة، لكن الاستغناء عن الوجبات السريعة من نظامك الغذائي لا يكفي، سيكون عليكي إضافة ما يكفي من الخضروات الورقية والفواكه والمكسرات النية إلى نظامك الغذائي.

من المعروف أن جميع هذه الأطعمة مفيدة للبشرة.

استخدمي جل الصبار بانتظام

احرصي على استخدام جل الصبار كعلاج طبيعي مهدئ بعد قضاء فترة طويلة في الشمس.ط، جل الصبار يلطف ويرطب، ويعمل كجيل رائع بعد التعرض للشمس.

هذه واحدة من أفضل الطرق لاستخدام جل الصبار للبشرة: اسكبي بعضًا من جل الصبار في صينية مليئة بالثلج، وضعيها في الثلاجة، دلكي بشرتك بمكعب ثلج الصبار الذي صنعتيه يوميًا للتخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب والبثور.

اصنعي مكعبات الشاي الأخضر المثلج للتخلص من البثور

أن كنتي تعانين من البثور أو الحبوب، فيمكنك أن تصنعي مكعبات ثلج شاي أخضر، فهي فعالة محلية الصنع للتخلص من البثور وحب الشباب.

استخدمي ماسك الوجه مرة أو مرتين في الأسبوع

لتنظيف بشرتك بعمق، يجب استخدام ماسك الطين أو الفحم، للتغذية العميقة، استخدمي ماسك الوجه بفيتامين هـ. لاحتياجات العناية المختلفة بالبشرة.

اغسلي وجهك دائمًا بالليل

إذا كنتي تستطيعين غسل وجهك مرة واحدة في اليوم، فتأكدي من أن يكون ذلك في نهاية اليوم، في الليل. أزيلي المكياج اولا، باستخدام منظف جيد، ولا تغسلي وجهك في الصباح، لأن بشرتك تفرز الزيوت الأساسية أثناء نومك ليلًا، لذا فإن مجرد شطفها سريعًا بالماء في الصباح سيفي بالغرض للحفاظ زيوت بشرتك.

لتفتيح البشرة

استخدمي الواقي من الشمس في جميع الأوقات

استخدام الواقي من الشمس كل يوم، في الصيف أو الشتاء، سواء كان اليوم ممطر أو غائم، سواء كنتي في الداخل أو في الهواء الطلق، سيحمي بشرتك ليس فقط من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، ولكن أيضًا من الإضاءة الداخلية القاسية والعوامل البيئية الأخرى التي تسبب تلف الجلد وشيخوخة الجلد المبكرة لذلك، ضعي دائمًا واقي الشمس.