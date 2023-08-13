الأحد 13 أغسطس 2023
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بدء قبول الطلاب ببرنامج الذكاء الاصطناعي في هندسة طنطا

بدء قبول الطلاب ببرنامج
بدء قبول الطلاب ببرنامج الذكاء الاصطناعي ب"هندسة طنطا "،فيت

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي ضمن برامجها البينية المستحدثة بكلية الهندسة، بنظام الساعات المعتمدة لتأهيل خريجين قادرين على التعامل مع التطورات المتسارعة والتقدم في العلوم والتقنيات الهندسية والحوسبية، بما يفي باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل على الصعيدين المحلى والدولي ويتوافق مع المعايير القومية.

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أكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة على استحداث برامج دراسية جديدة بلوائح متطورة وفقا للمعايير القياسية الدولية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وبناء أجيال قادرة على مجابهة احتياجات اسواق العمل المحلية والاقليمية والدولية، مشيرا الى  أهمية برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد لتداخله مع معظم التخصصات الهندسية والعلمية الأخرى.

وأوضح أن البرنامج بنظام الساعات المعتمدة، حيث يدرس الطالب 160 ساعة معتمدة، يعمل خلالها على تطوير تطبيقات واستخدامات جديدة للعلوم الحالية مثل الروبوت وتحليل البيانات وأمن المعلومات والقدرة على التعلم واستخدام الشبكات المتقدمة بشكل يحسن من أداء هذه التطبيقات ويقدم لها مفهوم الاستنتاج والقدرة على أخذ القرارات الصحيحة كما يفعل الخبراء.

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وأضاف رئيس الجامعة أن أهداف البرنامج تشمل تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة لفهم المفاهيم والنظريات الرياضية والعلمية، ومساعدة الطلاب على فهم مكونات جهاز الحاسب والأجهزة المحوسبة، وإعداد الطلاب لعصر تكنولوجي من الأنظمة الذكية التي لها مفاهيم مختلفة والعديد من المبادئ المميزة للتصميم والتشغيل، علاوةً على تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة للتفاعل مع برمجة الحاسب ونظم البرمجيات وطرق التعلم المختلفة اللازمة للذكاء الاصطناعي.

كما يهدف البرنامج إلى دراسة نظام الذكاء الاصطناعي ليس معزولًا تمامًا عن التخصصات الأخرى الثابتة، وإكساب طلاب الذكاء الاصطناعي معرفة "المفكر" وكذلك خبرة "الفاعل".، ومساعدة الطلاب على اكتساب مهارات في مجالات عدة، تشمل شبكات الحاسب وتصميم صفحات الويب ونظم التحكم بالحاسب وأجهزة الروبوتات والحساب السحابى وأمن الأجهزة والمعلومات، ومناقشة موضوعية حول التأثير الاجتماعي والأخلاق للذكاء الاصطناعي مع توقع مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات الطلاب في الاتصال والعرض التقديمي، وتزويد الطلاب بتدريب شامل متعدد التخصصات في علوم وهندسة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع تطوير نظم مبتكرة وحلول باستخدام تكامل الأجهزة والبرمجيات مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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