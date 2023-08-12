ضبط عامل متهم بالاعتداء على شقيقته في الغربية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل لقيامه بالتعدى على شقيقته وطردها من مسكنها بسبب خلافات بينهما على الميراث بالغربية.
تعدى على شقيقته فى الغربية
وتابعت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بطردها من مسكنها بالغربية.
وكان قسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية تلقى بلاغا من السيدة الظاهرة بالفيديو- مقيمة بدائرة القسم بتضررها من شقيقها لقيامه بطردها من مسكنها لوجود خلافات على الإرث بينهما حول الشقة محل سكنها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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