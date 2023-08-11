غلق وتشميع 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص في الغربية

تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوفر بها أي اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما يؤدى إلى انتشار العدوى.

كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين،حيث تم المرور على المنشأ طبية غير الحكومية، وأسفرت الحملة عن إعطاء ترخيص 97 منشأة. وتم تحرير 144 محضرا لمنشآت طبية مخالفة.

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وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.