الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

آخر تطورات أزمة مبابي وباريس سان جيرمان

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في علاقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع إدارة ناديه بعد الأزمة الأخيرة بين الطرفين بسبب رفض مبابي لتجديد عقده.

ويتواجد مبابي ضمن تدريبات اللاعبين غير المرغوب فيهم بقائمة باريس خلال الفترة الماضية، بسبب رفضه الرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده مع النادي.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فقد شهدت علاقة مبابي وباريس تغيرا في الساعات الأخيرة، بعد فترة من إيقاف الحديث بين الطرفين.

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وأشارت  إلى أن هناك اتجاها لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادي.

وأوضحت أن الوضع بين مبابي وباريس قد يتطور بسرعة كبيرة في أي اتجاه خلال الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث مع نيمار دا سيلفا، الذي أخطر بأنه خارج الحسابات.

وأتمت: "الطرفان يدركان أن الوضع الحالي لا يخدم أحدًا، ويسعى باريس لعكسه من خلال إقناع اللاعب بالتجديد لموسم آخر، مع منحه وعودا بالسماح له بالرحيل في الصيف المقبل".

مدرب باريس سان جيرمان يعلق على أزمة مبابي

ودافع الإسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إدارة ناديه في أزمتها المشتعلة مع نجم الفريق مبابي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس مع لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي: "أذكر الجميع بفلسفة النادي التي ذكرها ناصر الخليفي (رئيس النادي) بوضوح شديد، وهي أن باريس فوق الجميع".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "هذا يعني أن النادي فوق اللاعبين والمدربين والإداريين، وهذا أمر أتفق معه بنسبة 100%".

وأردف: "موضوع مبابي ظهر ظهر بالفعل في الماضي وتم العثور على حل إيجابي بين النادي واللاعب قبل وصولي".

وأكمل: "لذلك آمل أن يحدث هذا مرة أخرى، وأن ينتهي الأمر باتفاق بين اللاعب والنادي، هذا شيء أرغب فيه كثيرا".

إنريكي تعليقًا على أزمة مبابي: باريس سان جيرمان فوق الجميع

مبابي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

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