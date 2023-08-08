الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

خورخي فالدانو: أتمنى رؤية كيليان مبابي بقميص ريال مدريد ومستعد لاستقباله بالمطار

مبابي،ڤيتو
مبابي،ڤيتو

مبابي، وعد خورخي فالدانو أسطورة ريال مدريد، بالذهاب بنفسه لاستقبال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في المطار، حال انتقاله إلى الفريق الملكي هذا الصيف. 

وقال خورخي فالدانو أسطورة الميرنجي "أتمنى رؤية النجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص ريال مدريد في الموسم الجديد".

وأضاف في تصريحات صحفية: "رغم أن البعض مستاء من كيليان مبابي، لكن لا يوجد أي مبرر للقلق".

ويشعر الكثير من جماهير لريال مدريد بالاستياء من المهاجم الفرنسي، بسبب عدم حسم اللاعب لمسألة انتقاله للملكي من عدمها، على الرغم من أنه أبلغ ناديه باريس سان جيرمان بأنه لن يمدد عقده.

Advertisements

وأشار فالدانو إلى أنه لا يعرف ما إذا كان مبابي سينتقل في النهاية للنادي الملكي أم لا، لكنه تمنى أن يحدث الأمر.

 

وكشفت تقارير صحفية  تفاصيل رسالة ناصر الخليفي، رئيس  نادي باريس سان جيرمان المشفرة، للفرنسي كيليان مبابي خلال حفل تقديم المهاجم الجديد للفريق الباريسي، جونزالو راموس.

 

ووجه رئيس نادي باريس سان جيرمان بعض الكلمات، التي يفهم منها على أنها رسالة مشفرة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.


كان باريس، أعلن مساء الإثنين، تعاقده مع البرتغالي جونزالو راموس قادما من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو.

وقال الخليفي، وفقا ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعداء بأن نرحب بجونزالو راموس في عائلة باريس كأحدث وأكثر المهاجمين إثارة للتشويق".

وأضاف "إنه لاعب دولي شاب رائع ومتحمس للغاية يقاتل من أجل الفريق،هذه هي أنواع اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة".


وقالت الصحيفة، إن الخليفي، يبدو وأنه وجه "رسالة مشفرة" لكيليان مبابي؛ بسبب رغبة الفرنسي في مغادرة النادي، والانضمام إلى ريال مدريد في صفقة مجانية الصيف المقبل، وهو ما يرفضه الخليفي والنادي الباريسي.

باريس سان جيرمان يضغط علي مبابي


واتخذ باريس سان جيرمان، قرارا جديدا ضد نجمه كيليان مبابي، في محاولة للضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف.

فبعدما استبعده من معسكر الإعداد، قرر استمرار استبعاده من تدريبات المجموعة الرئيسية، بداية من الإثنين، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

وسيتسبب الصدام بين باريس ومبابي، في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.

 

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قرر سان جيرمان، استمرار استبعاد مبابي من تدريبات المجموعة الرئيسية بباريس،  وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

 

باريس سان جيرمان ومبابي

وأشارت إلى أن الصدام بين باريس ومبابي سيتسبب في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالأسبوع المقبل في الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.

باريس سان جيرمان يتفق مع بديل كيليان مبابي

قرار جديد من باريس سان جيرمان ضد مبابي قبل انطلاق الدوري الفرنسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  

مبابي أسطورة ريال مدريد كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يتفق مع بديل كيليان مبابي

قرار جديد من باريس سان جيرمان ضد مبابي قبل انطلاق الدوري الفرنسي

المصنف الأول عالميا بالتنس يعترف بتشجيعه ريال مدريد ويتمنى انضمام مبابي

رحيل كامبوس يقرب مبابي من ريال مدريد

الأكثر قراءة

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

كلية الفرص البديلة، أقسام الآداب تحقق الأحلام الضائعة لطلاب الثانوية العامة

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

فكرة جديدة لأستاذ بجامعة هارفارد تمنح مصر 16 مليار دولار

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

إحياء موضة الفيسكيني في الصين بسبب الحر الشديد (صور)

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة شهر أغسطس (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية