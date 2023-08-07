باريس سان جيرمان يتفق مع بديل كيليان مبابي

باريس سان جيرمان، كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان، توصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، تحسبا للرحيل المحتمل لكيليان مبابي، إلى ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، توصل سان جيرمان إلى اتفاق نهائي مع بنفيكا بشأن ضم البرتغالي جونزالو راموس، على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الصيف المقبل، نظير 65 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 15 مليونا.

Advertisements

وكان باريس توصل إلى اتفاق مع راموس على الشروط الشخصية للعقد منذ عدة أيام.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب البرتغالي للكشف الطبي قبل توقيع عقود انتقاله إلى سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ميركاتو سان جيرمان لن يتوقف عند راموس، لكن إدارة النادي تحاول التوقيع أيضا مع راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن نادي باريس سان جيرمان، اتخذ قرارا جديدا ضد نجمه كيليان مبابي، للضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف.

وكان باريس استبعد مبابي من معسكر الإعداد، كما رفض انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل أيام من بداية الدوري الفرنسي، كي يضغط عليه للرحيل هذا الصيف، ويفسد خطته الخاصة بالتوقيع مجانا مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قرر سان جيرمان، استمرار استبعاد مبابي من تدريبات المجموعة الرئيسية بباريس، بداية من اليوم الإثنين، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

باريس سان جيرمان ومبابي

وأشارت إلى أن الصدام بين باريس ومبابي سيتسبب في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالأسبوع المقبل في الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.



وأوضحت أن سان جيرمان يعتزم وضع خطة تدريبية تشمل فقط اللاعبين الملتزمين مع النادي.

وذكرت أن باريس يتوقع الحصول على عرض ضعيف من ريال مدريد لضم مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو، لكن الميرنجي لن يقدم أي عرض حتى يعلن المهاجم علنا رغبته في المغادرة والذهاب إلى النادي الملكي.