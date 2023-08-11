إنريكي تعليقًا على أزمة مبابي: باريس سان جيرمان فوق الجميع

دافع الأسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إدارة ناديه في أزمتها المشتعلة مع نجم الفريق مبابي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس مع لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي: "أذكر الجميع بفلسفة النادي التي ذكرها ناصر الخليفي (رئيس النادي) بوضوح شديد، وهي أن باريس فوق الجميع".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "هذا يعني أن النادي فوق اللاعبين والمدربين والإداريين، وهذا أمر أتفق معه بنسبة 100%".

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وأردف: "موضوع مبابي ظهر ظهر بالفعل في الماضي وتم العثور على حل إيجابي بين النادي واللاعب قبل وصولي".

وأكمل: "لذلك آمل أن يحدث هذا مرة أخرى، وأن ينتهي الأمر باتفاق بين اللاعب والنادي، هذا شيء أرغب فيه كثيرا".

وعن اقتراب ناديه من التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، قال إنريكي: "إنه ليس لاعبا في باريس سان جيرمان ولن يكون هنا غدا".

وأتم: "هناك شيء مفقود، هو لاعب في باريس بنسبة 99% وليس 100%".

رجّح باريس سان جيرمان اليوم الجمعة، غياب البرازيلي نيمار عن مباراته ضد لوريان السبت، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

يأتي ذلك في ظلّ تقارير أفادت بأن نيمار والنادي يسعيان إلى إنهاء مسيرة اللاعب في باريس سان جيرمان، الذي انضمّ إليه من برشلونة عام 2017.

وأعلن النادي الفرنسي اليوم الجمعة أن "نيمار جونيور يتعافى من متلازمة فيروسية ويتدرّب في قاعة"، فيما أن الظهير الأيسر الإسباني خوان بيرنات يعزّز لياقته البدنية في قاعة أيضًا.

اللاعب البرازيلي كان غاب عن مران باريس سان جيرمان الثلاثاء، بسبب أوجاع شعر بها في اليوم السابق. لكنه كان حاضرًا الخميس خلال المران مع زملائه، علمًا أنه غائب عن الملاعب في فرنسا منذ 19 فبراير إثر إصابته أثناء مباراة ضد ليل.

باريس سان جيرمان يخطط لفسخ عقد نيمار

ويدرس مسئولو باريس باريس سان جيرمان الفرنسي، فسخ عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، لتوفير الراتب الكبير الذي يتقاضاه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان الذي حدد سعر بيع نيمار مقابل 150 مليون يورو، يدرس حاليا فسخ عقد اللاعب بالتراضي لتوفير راتبه الكبير الذي يصل إلى 700 ألف يورو في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم أنباء فسخ عقد اللاعب إلا أن عودته إلى برشلونة تبدو صعبة للغاية خاصة أن النادي الكتالوني لن يتحمل راتب نيمار الكبير، كما أن النادي يعاني من أزمة مالية ويواجه صعوبة في تسجيل اللاعبين الجدد، وهو ما يجعل أمام نيمار فرصة للانضمام إلى الدوري السعودي أو الأمريكي.